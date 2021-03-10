Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi

Koronavirüs testleri için şuan uygulamada olan ve burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerine karşılık daha hızlı sonuç almayı sağlayan yeni bir uygulama geliştirildi. Kolay uygulanabilir olmasından dolayı daha çok kurumlar tarafında tercih edileceği değerlendirilen uygulamanın yüzde 98 doğruluk payı verdiği belirtildi. Uygulamanın kısa sürede İOS ve Android telefonların uygulama mağazalarında yer alacağı öğrenildi.

İngiliz araştırmacılar tarafından geliştirilen venden kişilerin Kovid-19 olup olmadığını doğru bir şekilde tahmin eden bu algoritmayı DeepCough adlı uygulamanın klinik olarak onayladığı açıklandı. Uygulamanın yaklaşık 8 bin 380 kişinin öksürük sesinden öneklerin tanımlandığı ifade edilirken bu seslerin, geçtiğimiz yıl İspanya ve Meksika'da bulunan hastanelere başvuran 2 bin 339'u koronavirüslü geri kalan 6 bin 401'nin de test sonuçları negatif olan kişilere ait olduğu kaydedildi.

Uygulamada yapılan testler sonucunda ise bir kişinin Kovid-19 olup olmadığını yüzde 98 doğruluk payıyla ortaya çıkaran uygulamanın şuan için yapılan PCR testinden daha hızlı sonuç verdiği üstelik maliyetsiz olduğu için de herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi.

ÖKSÜRÜK SESİNDEN KOVİD AYIRT EDİYOR

Uzmanlar uygulamanın iOS ve Androd telefonlara kısa bir süre indirilebileceğini ve sonucunuzu almak için sadece mikrofona öksürmenin yeterli olduğunu söylüyorlar.