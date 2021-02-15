Öğretmenler Ne Zaman Aşılanacak, Aşılama Ne Zaman Başlıyor? 2021 MEB Öğretmen Aşı Takvimi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesin merakla beklenen öğretmenlerin aşı takvimini açıkladı. Şubat ayının son haftasından başlanacak olan aşılama çalışmaları herkesin merak konusu oldu.
Yüz yüze eğitim bugün itibariyle köy okullarında başlarken, olumsuz hava koşulları daha ilk günden eğitime sekte vurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020- 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başlangıç törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğretmenlerin aşılama takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ay sonu öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak." İfadelerini kullandı.
Planlanan Yüz Yüze Eğitim Başlatıldı!
Koronavirüs Aşısı Öğretmenlere Ne Zaman Yapılacak?
Herkesin merak konusu olan okullarda öğrencilere eğitim verecek olan öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı konusuna da değinen Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim veren öğretmenlerin aşılamada öncelikli olduklarını belirterek, hazırlanan listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini söyledi. Randevu sistemiyle Şubat ayının son haftası itibariyle öğretmenlerin koronavirüs aşısının ilk dozunu olacaklarını açıkladı.