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Öğretmenler ne zaman aşılanacak, aşılama ne zaman başlıyor ? 2021 MEB Öğretmen aşı takvimi

Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Dünya çapında yaşanan koronavirüs salgınından dolayı dünya genelinde eğitimin aksamasının ardından Türkiye'de yüz yüze eğitime başlanılmasından dolayı herkes okullarda öğrencilere yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacaklarını araştırıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:00
Öğretmenler ne zaman aşılanacak, aşılama ne zaman başlıyor ? 2021 MEB Öğretmen aşı takvimi
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Öğretmenler Ne Zaman Aşılanacak, Aşılama Ne Zaman Başlıyor? 2021 MEB Öğretmen Aşı Takvimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesin merakla beklenen öğretmenlerin aşı takvimini açıkladı. Şubat ayının son haftasından başlanacak olan aşılama çalışmaları herkesin merak konusu oldu.

Yüz yüze eğitim bugün itibariyle köy okullarında başlarken, olumsuz hava koşulları daha ilk günden eğitime sekte vurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020- 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başlangıç törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğretmenlerin aşılama takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ay sonu öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak." İfadelerini kullandı.

Planlanan Yüz Yüze Eğitim Başlatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamasında, köylerde bulunan okullarda bugünden itibaren yüz yüze eğitime başlandığını belirtmesinin yanı sıra yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda eğitimin tam zamanlı olarak başladığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasına devam ederken “Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.” Şeklinde ifadeler kullandı.

Koronavirüs Aşısı Öğretmenlere Ne Zaman Yapılacak? 

Herkesin merak konusu olan okullarda öğrencilere eğitim verecek olan öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı konusuna da değinen Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim veren öğretmenlerin aşılamada öncelikli olduklarını belirterek, hazırlanan listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini söyledi. Randevu sistemiyle Şubat ayının son haftası itibariyle öğretmenlerin koronavirüs aşısının ilk dozunu olacaklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:00
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