İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!
Son Dakika
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen...

Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında son dakika haberine göre işyeri ve ofislerde alınması gereken önlemler paylaşıldı. Vaka sayılarının yükselmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı önlemlerin dikkat edilmesi gerektiğine değindi. İşte ofislerde dikkat edilmesi gereken maddeler haberimizde

11 Nisan 2021 Pazar 18:09
Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı vaka oranlarının artması üzerine son dakika haberine göre ofis çalışanlarının önlemlere dikkat etmesi gerektiğine değindi. İşyerlerinde alınması gereken önlemleri tek tek madde halinde açıklayan Bakanlık,  kapalı işyeri ve ofislerin, market, fabrika, atölye, plaza vb. kapalı çalışma alanların havalandırılmasının dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

İşyerlerinde ultraviyole cihazların ve yüzey dezenfeksiyonların yapılmasın önermeyen Bakanlık, çalışanların arasında 1 metre mesafe olmasını söyledi. Maske konusunda dikkat edilmesi gerekirken yemekhanelerde masalar en az 1 metre olacağını açıklandı.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri çeken çalışanlar kesinlikle çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. El hijyenine dikkat edilmesi gerekirken sık sık yıkanması gerekmektedir. Yıkanırken en az 20 saniye yıkanması gerekmektedir.

İşyerlerinde lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri olması gerekirken alkol bazı el antiseptiği bulunması gerekmektedir. Eldiven kullanımı maalesef el temizliği yerine geçmezken eldiven kullanımı önerilmemektedir. İş yerlerinde temizliğe önem verilirken sık kullanılan yerlerin sürekli  temizlenmesi gerekmektedir.

Su ve deterjan temizlikleri ise  1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir

Bilgisayar ve klavyeleri mutlaka silinmesi gerekirken telefon cihazları yüzde 70’lik alkol ile silinmesi gerekir. Kovid- 19  pozitif vakasına rastlanan kişiler mutlaka il veya ilçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bilgi vermelidir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OfisVirüsKontrolSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı çalışmaları nasıl oluyor? Faz 1 Faz 2 Faz 3 ne demektir?
Aşı çalışmaları nasıl oluyor? Faz 1 Faz 2 Faz 3 ne demektir?
Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?
Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?

Popüler Haberler

Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
Star TV Akrep tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!
Hangi kanalda mukabele yayınlanacak? 2021 Mukabele saatleri
Çorum deprem haberi: Çorum’da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kandilli Son depremler listesi
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya 1 – 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD tren seferleri için tarih verdi
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021
Seksenler dizi oyuncusu Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Ramazan'da teravih namazı camide kılınmayacak mı?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Acemi Anneler dizisine katılan Cantuğ Turay kimdir? Tarık karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.