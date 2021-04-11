Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?

Sağlık Bakanlığı vaka oranlarının artması üzerine son dakika haberine göre ofis çalışanlarının önlemlere dikkat etmesi gerektiğine değindi. İşyerlerinde alınması gereken önlemleri tek tek madde halinde açıklayan Bakanlık, kapalı işyeri ve ofislerin, market, fabrika, atölye, plaza vb. kapalı çalışma alanların havalandırılmasının dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

İşyerlerinde ultraviyole cihazların ve yüzey dezenfeksiyonların yapılmasın önermeyen Bakanlık, çalışanların arasında 1 metre mesafe olmasını söyledi. Maske konusunda dikkat edilmesi gerekirken yemekhanelerde masalar en az 1 metre olacağını açıklandı.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri çeken çalışanlar kesinlikle çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. El hijyenine dikkat edilmesi gerekirken sık sık yıkanması gerekmektedir. Yıkanırken en az 20 saniye yıkanması gerekmektedir.

İşyerlerinde lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri olması gerekirken alkol bazı el antiseptiği bulunması gerekmektedir. Eldiven kullanımı maalesef el temizliği yerine geçmezken eldiven kullanımı önerilmemektedir. İş yerlerinde temizliğe önem verilirken sık kullanılan yerlerin sürekli temizlenmesi gerekmektedir.

Su ve deterjan temizlikleri ise 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir

Bilgisayar ve klavyeleri mutlaka silinmesi gerekirken telefon cihazları yüzde 70’lik alkol ile silinmesi gerekir. Kovid- 19 pozitif vakasına rastlanan kişiler mutlaka il veya ilçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bilgi vermelidir.