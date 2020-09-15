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O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada herkesi korkuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 91 firmanın 113 farklı ürününde tağşiş, taklit ve ilaç etken maddesinin bulunduğunu ortaya çıkardı.

15 Eylül 2020 Salı 21:23
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
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Nuri Alço olayı gerçek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada herkesi korkuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 91 firmanın 113 farklı ürününde tağşiş, taklit ve ilaç etken maddesinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 2012 yılından şimdiye kadar 1.609 firmada 3.605 farklı üründe açığa çıkarılan taklitlerle vatandaşlarımızın bilgilendirildiği ifade edildi.


Yapılan araştırmalar neticesinde iki gazoz firmasında cinsel gücü artıran ilaçların kullanıldığı ortaya çıktı. Nos ve Nitro Maz Gold gazlı içecek markalarının ürettiği gazozların içerisinde cinsel gücü artıran birtakım ilaçların bulunduğu tespit edildi. Bu durum akıllara Nuri Alço’yu getirdi.

Ayrıca baldaki sahtekarlık da ortaya çıkarıldı. Toplam 4 bal firmasının uygunsuz içeriklerle bal ürettiği tespit edildi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıSahte ürünGazoz
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