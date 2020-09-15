O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın

Nuri Alço olayı gerçek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada herkesi korkuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 91 firmanın 113 farklı ürününde tağşiş, taklit ve ilaç etken maddesinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 2012 yılından şimdiye kadar 1.609 firmada 3.605 farklı üründe açığa çıkarılan taklitlerle vatandaşlarımızın bilgilendirildiği ifade edildi.
Ayrıca baldaki sahtekarlık da ortaya çıkarıldı. Toplam 4 bal firmasının uygunsuz içeriklerle bal ürettiği tespit edildi.
Son Güncelleme: 15.09.2020 21:23