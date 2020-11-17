O ilçe tamamen kızardı! Vaka haritasında korkutan görüntü

Koronavirüs vaka sayılarında artış korkutan boyutlara ulaşmaya başladı. Son günlerde şehirlerde ki vaka sayısında görülen rekor artışlar Sağlık Bakanlığının uygulaması olan HES'te vaka haritalarına yansıdı ve şehirlerde neredeyse hiç yeşil alan kalmadı ve haritalar sokak sokak kızardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki vaka sayılarında görülen artış şehirin haritasına yansıdı. Kentte görülen vaka sayısı artışı Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğu görüldü ve buna bağlı olarak Lüleburgaz ilçesinin sokaklarında yeşil alan (vaka sayısının olmadığı yer) neredeyse hiç kalmadı.

Öte yandan vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.