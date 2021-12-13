Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelesini sürdürürken bir yandan da norovirüs paniği yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, norovirüsün okullarda hemen hemen her dönem görüldüğünü belirtti. Yavuz, norovirüsün belirtilerinin koronavirüs ile benzer olduğunu ve iki hastalığın karıştırılmaması gerektiğini aktardı.
Norovirüs nedir?
Norovirüs belirtileri nelerdir?
Prof. Dr. Yavuz, norovirüs vakalarının her yıl okulların açılmasıyla yaygınlaştığını ve ailelerin norovirüse yakalanan çocuklarını Covid endişesiyle hastaneye getirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, norovirüste ishal ve kusma belirtilerinin olduğu ancak Covid gibi ateş, burun akıntısı, tat ve koku kaybı gibi semptomlara pek rastlanmadığını belirterek aileleri norovirüs konusunda uyardı.