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Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri nelerdir?

Okulların açılmasıyla birlikte genellikle çocuklarda görülen norovirüs enfeksiyonunda artış yaşandı. Norovirüsten endişe duyan aileler noronavirüs nedir, norovirüs belirtileri nelerdir konusunda araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, norovirüs hakkında bilinmeyenleri anlattı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:10
Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri nelerdir?
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Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelesini sürdürürken bir yandan da norovirüs paniği yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, norovirüsün okullarda hemen hemen her dönem görüldüğünü belirtti. Yavuz, norovirüsün belirtilerinin koronavirüs ile benzer olduğunu ve iki hastalığın karıştırılmaması gerektiğini aktardı.

Norovirüs nedir?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla birlikte görülme sıklığı artan Norovirüs hakkında uyarıda bulundu. Norovirüsün ishalli hastalıkların en sık nedeni olduğunu belirten Yavuz, bu virüsün de salgınlara yol açabileceğini aktardı. Yavuz, hastalığın Covid gibi kapalı ortamlarda kolayca yayılabileceğine dikkat çekerken, bu durumun okullarda daha yaygın olabileceğine dikkat çekti.

Norovirüs belirtileri nelerdir?

Prof. Dr. Yavuz, norovirüs vakalarının her yıl okulların açılmasıyla yaygınlaştığını ve ailelerin norovirüse yakalanan çocuklarını Covid endişesiyle hastaneye getirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, norovirüste ishal ve kusma belirtilerinin olduğu ancak Covid gibi ateş, burun akıntısı, tat ve koku kaybı gibi semptomlara pek rastlanmadığını belirterek aileleri norovirüs konusunda uyardı.


Son Güncelleme: 13.12.2021 12:10
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