Nöroloji uzmanı Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu kış aylarında yaşanabilecek yüz felcine karşı uyardı!

Medova Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların gelmesiyle yüz felcinin de ortaya çıkabileceğini belirtti. Yüzün bir tarafında ki mimik kaslarındaki etkilenme sonucu gözü kapatamamak, dudağı büzememek, mimik kaslarını kullanamamak gibi semptomların görüldüğünü ifade eden Dr. Karpuzoğlu, “ Bu hastalık en çok soğuk hava ile tetiklenme veya da cereyanlı ve rüzgarlı ortamlarda fazla bulunmakla tetiklenmekte. Bu yüzden bu felce bir zamanlar “Şoför hastalığı” da demişler. Bunun nedeni de şoförlerin bulundukları yeri havalandırmak amacı ile camı açmaları ve bu yüzden rüzgarın etkisi altında kalmaları. Rüzgarın etkisi altında kalan yüzün bölümünde yüz felci ortaya çıkıyor. Bu felç, mimik kaslarına giden yüz sinirinin kulak kanalından geçerken ödem yapıp sinir sıkışmasıyla kısa devre oluşturması sonucu oluşan bir hastalık. Bu felç, soğuk havaların dışında; şeker hastalığı, strese bağlı veya da zona hastalığı sonucu da ortaya çıkabiliyor” dedi.

Ayrıca yüz felcinden korunmanın yollarına ve tedavi yöntemlerine de değinen Dr. Karpuzoğlu, “ Yüz felcinden korunmanın yolu atkı, bere ve maske gibi zaten bu dönemde kullanmaya zorunlu olduğumuz korunma yollarından geçiyor. Bu üç yöntemi uyguladığımız zaman atkı, bere ve maske ile soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmakta sakınca yoktur. Ayrıca bu hastalığı tedavi ederken kortizon içeren ilaçlar da kullanılıyor. Tabii bu süreçte hastalığın sebebine göre hareket ediliyor. Eğer söz konusu felcin nedeni soğuk havalar ise kortizon içeren ilaçları kullanıyoruz.

Yüz felci şeker hastalığından dolayı olmuş ise bu durumda şeker hastalığını tedavi etmeye ve siniri iyileştirmeye yönelik ilaçlar ile hastalığı tedavi ediyoruz” dedi.

Dr. Karpuzoğlu hastaların iyileşme sürecini, %80’i ilk 20 içinde iyileşirken diğer %20’lik kesimin büyük bir kısmının 6 ay içinde iyileştiğini dile getirdi. İlk 20 gün içinde iyileşme göstermeyen hastalara fizik tedavi uygulaması ile felçli bölgede bulunan yüz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yapıldığını ancak bu da işe yaramaz ise cerrahi işleme başvurulduğunu dile getiren Karpuzoğlu, ilk 20 gün sonrası elektrofizyolojik inceleme ile bu hastalıkta sinir ve kasların ne kadar etkilendiğini tespit edebildiklerini de dile getirdi.