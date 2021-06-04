Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?

Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar noodle’ın çok da sağlıklı bir besin olmadığını gösterdi. Güney Kore’de 11 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi.

Noodle zararlı mı?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketenlerde metabolik sendrom'a yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Doğal yollarla üretilen noodle’da ise böyle bir risk bulunmuyor. New York Üniversitesi’nden Lisa Young, "Hazır noodle'ı da bir kerede ve sebze eşliğinde tüketmek, riski azaltacaktır" diyor. Erkeklerde noodle tüketimiyle, kalp hastalıkları arasında doğrudan bir ilişki saptayamayan araştırmacılar, yine de hazır gıda tüketenleri uyarıyor çünkü hazır gıdaların raf ömrünü uzatmak için birçok firma şeker, tuz ve kimyasal bileşenler kullanıyor.

Noodle kısırlık yapar mı?

Hazır satılan tüm gıdalar içindeki katkı maddeleri nedeniyle sağlığımızı oldukça olumsuz etkiliyor hatta bazıları vücutta kalıcı hasarlara dahi yol açabiliyor.

Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir.

Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

Tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) koruyucu petrol yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasalların antioksidan özellikler içerebileceğini gözardı etse de bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve herhangi bir yararı yoktur.

Sentetik antioksidanlar yağların oksitlenmesini önler, böylece işlenmiş yiyeceklerin raf süresi uzar. TBHQ gıda dışında raflarda yer alan cila, böcek ilacı, makyaj malzemeleri ve parfümlerde kalıcılık için birçok üründe kullanılabiliyor. Beslenme uzmanları bu katkı maddesinden 5 gram bile tüketmenin öldürücü olabileceğini düşünüyor. Gıda Katkı Maddeleri Sözlüğünde 1 gram TBHQ'ye maruz kalmanın baş dönmesi, kusma, kulaklarda çınlama, hezeyan, nefes alamama gibi durumlara yol açtığı kanıtlanmıştır.