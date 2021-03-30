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Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu

Balık bol mineral ve vitamin açısında çok zengindir. Mevsiminde olan balığı tüketmek daha sağlıklıdır. Ayrıca balığı daha lezzetli kılar. Hangi mevsimde hangi balığı tüketeceğinizi bilmek işinize yaramaktadır. Hangi Balık Hangi ay yenmeli? İşte bu haberimizde Balık takvimini sizlerle paylaştık...

30 Mart 2021 Salı 15:09
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
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Nisan ayında balık tüketmek isteyenler hangi balığın mevsime uygun olduğunu merak etmektedir. Nisan ayında mevsime uygun balıklar ; Gümüş, Mercan, Kalkan,Levrek ve Kefal balığı şeklindedir. Ayrıca Kaya balığı da tüketilebilir.

Balık vitamin ve mineral açısından oldukça faydalıdır. Bu zengin içerikten faydalanmak için balığı mevsiminde tüketmek gerekir.  Aşağıdaki tabloda mevsiminde tüketilmesi gereken balıkların listesi var. Siz de bu listeye bakarak mevsimine uygun balıkları tüketebilirsiniz.

Ocak ayında, Uskumru,lüfer,palamut ve istavrit bu aya uygun balıklardır. Kefal ve Hamsi de tüketilebilir. Minakop ise bolca bulunur. Midyenin de mevsimi başlamıştır.

Şubat ayında ,Kalkan’ın mevsimi başlamaktadır. Tekir de bolca bulunur. Uskumru, lüfer ,palamut yağlarından kurtulmaya başlar. Gümüş balığı ,Kefal,Derepisisi ,Minekop, Midye en uygun çeşitlerdir.

Mart ayında, Levrek,Kefal ve Kalkan’ın en uygun zamanıdır. Uskumru ve Çiroz yeni yeni çıkmaya başlar.

Nisan ayında, Kalkan bol ve mevsime uygundur. Mercan ,Levrek, Kılıç ,Kırlangıç bol bol çıkmaya başlamaktadır. Nisan ayında balık bol bulunur.

Mayısıs ayında, Istakoz, Levrek, Barbunya, Dilbalığı, Tekir, Kılıç, Kırlangıç,Pavurya, Karides ve İskorpit mevsime uygundur.

Haziran ayında, balık açısından verimsizdir ve bu ay balık az tutulmaktadır.

Temmuz ayında, Sardalya’nın mevsimi başlar.

Ağustos ayında,Çingene Palamutu en uygun zamandadır.

Eylül ayında, Sardalya ve Kılıç en fazla tüketilen balıklardandır. Palamut da bu ay tüketilebilir.

Ekim ayında, balık türlerinin hemen hemen hepsi bollaşır.

Kasım ayında, balık bolluğu devam etmektedir. Pisi balığı en uygun aydadır.

Aralık ayında, Uskumru, Lüfer, Palamut, Torik bu ayda zengindir. Hamsi de bu ay için uygundur.



Son Güncelleme: 30.03.2021 15:09
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