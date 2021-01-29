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Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah belirtileri neler?

Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır ve nipah belirtileri nelerdir soruları gündem oldu. Vatandaşlar nipah virüsü hakkında araştırma yapıyor.

29 Ocak 2021 Cuma 16:22
Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah belirtileri neler?
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Nipah virüsü son günlerde sıkça gündeme geldi. Virüsün doğal kaynağı olarak meyve yarasaları gösterilirken, virüsün ölüm riski oldukça üst seviyededir.

Nipah virüsü hakkında Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Deneği kaynaklarında insan ve hayvanlarda ciddi hastalık yaptığı yeni ortaya koyulan bir zoonoz olarak belirtiliyor. Virüsün doğal kaynağı olarak Pteropus genusundan olan meyve yarasaları gösteriliyor. İlk olarak 1998 yılında Malezya’nın Sungai Nipah köyünde görülen virüse adını da bu köy vermiştir.

Bölgede çıkan salgından domuzlar ara konak olarak görüldü. 2004 yılında Bangladeş’te enfekte meyve yarasalarının komtamine ettiği palmiye özünün tüketilmesi sonucu inşalarda görülen virüs insandan insana bulaşabiliyor.

Nipah virüsü nasıl bulaşıyor?

Nipah virüsü insanlardan hayvanlara olduğu gibi insandan insana da bulaşmaktadır. Ayrıca söz konusu virüs domuzlarda inkübasyon döneminde de bulaşabiliyor.

İlk salgınlarda yapılan incelemelere göre virüsün dokunma, temas yoluyla bulaştığı görüldü. Temasın yanı sıra burun salgınlarıyla da bulaşmaktadır. Hindistan ve Bangladeş’te görüldüğü dönem virüsün enfekte olan meyve yarasasından idrar ya da tükürük ile komtamine olan meyve ürünlerinden bulaştığı tespit edilmişti. Öte yandan ilk salgınlarda enfekte olan hastaların ailesinde virüsün bulaşma oranı düşük olarak görülmüş, bu durum virüsün insandan insana kolay bulaşmadığını gösterse de, virüse yakalanan kişilerin ölüm oranının yüksek olması durumun çok ciddi olduğunu göstermişti. Ancak 2001 ve 2008 yılları arasında yapılan değerlendirmelere virüse yakalanan kişilerle temas eden kişilerde %50 oranında bulaşma durumunun gözlemlenmesi virüsün yayılma hızının da arttığını gösteriyor.

Nipah virüsü belirtileri nelerdir?

Virüsün en belirgin belirtileri akut solunum yolu enfeksiyonu ve ölümcül boyutta ensefalittendir. Enfekte olan kişiler ilk başlarda ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi durumlarla karşılaşır. İlerleyen dönemlerde bu semptomları baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensefaliti gibi nörolojik hastalıklar takip eder. Enfekte olan ağır vakalar 24 ila 48 saat arasında komaya girebilir.

Kuluçka süresi 4 ile 14 gün olarak değişen virüsün, kuluçka döneminin 45 güne kadar da uzayabileceği biliniyor. Akut ensefalitten sağ kalan kişiler virüsü çok yüksek ihtimalle tamamen atlatır. Ayrıca yapılan araştırmalarda hastaların %20’sinin nöbet bozukluğu ile kişilik bozukluğu gibi sekel nörolojik durumlar yaşadığı biliniyor.

Nipah virüsünün son 15 yıldır ciddi oranda görülmemesi virüsle ilgili araştırmaların duraksamasına yol açtı. Virüs için şu ada geliştirilmiş bir aşı bulunmuyor. Öte yandan Covid-19 döneminde oldukça zorlu bir süreç geçiren insanlar bu virüsün yayılması durumunda daha da zor durumda kalabilir.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Nipah VirüsüBelirtiSemptom
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