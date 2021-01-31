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Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü nasıl yayılıyor?

Yeni bir salgın virüsüyle daha mı karşı karşıyayız? Nipah virüsü nedir?

31 Ocak 2021 Pazar 20:22
Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü nasıl yayılıyor?
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Yakın zamanda Güneydoğu Asya'da bir baş belası virüs daha tespit edildi. Bu virüsün adı Nipah ( NiV), daha covid-19 dan kurtulamamışken uzmanlardan alınan bilgilere göre yeni bir salgının başlangıcı olma potansiyeli yüksek duruyor.

Aslında bu virüs 2018 yılında tespit edilmiş. Fakat son zamanlarda yayılım hızının yüksekliği ile oldukça gündemde. Nipah Hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs çeşidi. Daha öncesinde tespit edilenleri göre domuzlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Corona ile benzerlik taşıdığı gözler önüne serilin yeni Nipah virüsünün solunum yolları üzerinden bir baskı uygulamakta.

Nipah virüsü nedir?

Covid-19 un tespiti hakkında da konuşan Taylandlı virolog Supapon Wacharapluesadee meyve yarasalarının Nipah virüsünün doğal kaynağını oluşturduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) acil durumlara neden olacak hastalıklar arasında Nipah virüsü listede ilk 10'un içinde.

Nipah virüsünün belirtileri nelerdir? 

Nipah virüsüne (NİV) yakalanan biri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk ve nöbetlere ve ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları yaşamakta. 

Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretlerde gösterme ihtimali var.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:22
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Anahtar Kelimeler:
YenivirüsNipahvirüsüSalgınCovid19
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