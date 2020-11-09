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Nikotini vücuttan temizlemek için etkili 8 bitkisel yöntem

Sigara bırakıldıktan sonra vücutta kalan nikotinin etkileri devam eder. Nikotinin vücuttan atılması uzun ve zorlu bir süreçtir. İşte nikotini vücuttan temizlemek için etkili 8 yöntem…

09 Kasım 2020 Pazartesi 13:19
Nikotini vücuttan temizlemek için etkili 8 bitkisel yöntem
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Sigara insanların vazgeçemediği bir bağımlılıktır. Sigara kullanımı son yıllarda düşse de kullanımı hala dünya çapında yaygındır. Bunun yanı sıra sigara kullanımı yaşı giderek düşmeye başladı. Uzmanlar sigara bağımlılarının vücuttaki nikotini atması için birçok yöntem öneriyor. Bu yöntemlerin çoğu doğal yöntemlerdir.

Nikotini vücuttan temizlemenin 8 bitkisel yöntemi

Tek bir sigaradan alınan nikotin vücuttan 3 gün boyunca atılmaz. Sigara bağımlısı bir kişinin günde 2 paket sigara içtiği düşünülürse, nikotin miktarının vücuttan atılması oldukça zordur. Ancak nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olan bazı doğan ürünler vardır. Bu bitkisel ürünler şu şekildedir;

  • Kivi,
  • Isırgan otu,
  • Havuç suyu,
  • Su,
  • Zencefil,
  • Ispanak,
  • Brokoli,
  • Biber.

Yukarıda verilen 8 bitkisel ürün nikotinin vücuttan atılmasına en çok yardım eden ürünlerdir. Uzmanlar sigarayı bırakan kişilere bu ürünleri sık sık tüketmelerini önermektedir.

Kivi kullanımı

Kivi içerisindeki bol mineraller sayesinde nikotinin azaltılmasında kullanılabilecek en uygun üründür.

Isırgan otu kullanımı

Isırgan otunun içerisinde bulunan demir ve dezenfektan özelliği vücudu uyarıcı bir özellik taşır ve nikotinin atılmasına yardımcı olur.

Havuç suyu kullanımı


Havuç suyu direk olarak nikotini atmakla değil nikotinin vücuda verdiği yani cilde verdiği zararı azaltır.

Su kullanımı

Su tüketimi sigara kullanmayanların dışında da çok önemli olup, sigara kullanan veya bırakmış kişilerin daha çok tüketmesi gereken içecektir. Su içtikçe boşaltım sistemi aktif olarak çalışacak ve vücut kendisini yenileyecektir.

Zencefil kullanımı

Yapılan araştırmalara göre zencefil nikotinin vücuttan atılmasının yanı sıra sigarayı bırakma evresinde de kullanılmaktadır.

Ispanak kullanımı

Ispanak çiğ olarak tüketildiğinde içerisindeki mineraller ve demir sayesinde nikotinin atılmasına yardımcı olur.

Brokoli kullanımı

Brokoli vücuttaki metal ve toksinleri yok eder ve kansere karşı koruyucu özellik taşır. Bunun yanı sıra içerisindeki c ve B5 vitaminleri sayesinde nikotinin atılmasına yardımcı olur.

Biber kullanımı

Biber içerisindeki toksinler ve vitaminler sayesinde nikotinin atılmasına yardımcı olur ve kişinin her öğünde mutlaka tüketmesi gereken yiyeceklerdendir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 13:19
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Anahtar Kelimeler:
NikotinSigara
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