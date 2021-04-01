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Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?

Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'in son bölümünde İlker Ilgaz'a narsist teşhisi konuldu. Bunun üzerine seyirci narsistin ne demek olduğunu merak eder oldu. Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir? İşte soruların cevabı...

01 Nisan 2021 Perşembe 13:01
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
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Bir bebeğin dış dünya ile ilişki kuramaması erken bebeklik çağında narsisizm durumunu ortaya çıkarır. Bu çağda libido dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Bebek etrafındaki nesneleri “ben olmayan nesneler” olarak algılayamaz ve bunu algılaması aylar sürer. Yani “ben” ve “ben olmayan” arasındaki farkı algılayamaz. Bu sebepten ötürü dış dünyaya ilgi duymaz. Onun için gerçek olan tek şey kendi benliğidir. Yaşamını sürdürmesi için ihtiyacı olan acıkma, susama, üşüme onun için gerçek tek şeydir. Bu duruma ise “birincil narsisizm” denir.

Bu durumun içinde olan bebek yaş aldıkça dış dünya ile olan ilişkisi artar ve bu dünyanın kurallarını öğrenmeye başlar. Git gide libidosunu artık nesnelere yönlendirmeye başlar. Bu doğrultuda nesne sevgisi ve nesnel düşünce artmaya başlar. Lakin libidosuna ne kadar nesne bulsa da narsisitliği bir nebze de olsa kalır. Bu durum ise “ikincil narsisizm” olarak adlandırılır.

Narsisizm, bir bakıma az ölçüde de olsa insan yaşamının devam etmesi içi gereklidir. Lakin bu durumun aşırıya kaçması yani toplum için, kendi akıl sağlığı için uygun miktarda değilse narsist kişi akıl hastalıklarıyla yüz yüze gelebilir. Önemli psikiyatrik hastalıklardan olan nevroz, paranoya, psikozda narsisizm etkileri vardır.  Birincil narsisizmde bebek dış dünyanın ayrımına varmamışken; ikincil narsisizmde dış dünya gerçekliğini yitirmiştir.  

Narsisistik kişilik bozukluğu olanlar, kendileri dışında kimsenin düşüncelerine, hareketlerine, isteklerine gerekli ilgiyi göstermez. Planlarına ve hedeflediklerine ulaşamazlarsa bunun yanı sıra istedikleri ilgi ve alakayı görmezlerse tıpkı Narkissos gibi erimeye başlarlar ve çökerler. Başka insanların haklarına saygı göstermeden ve gerçek olmasa dahi her zaman kendilerini haklı çıkarmaya ve koydukları hedefe ulaşamasalar da sanki gerekli emeği vererek onu hak etmiş gibi davranırlar ve en önde, en gözde, tek olmak isterler. Empati kuramazlar ve karşısındakinin yerine düşünemezler.

Onlara göre çevrelerindeki ve dünyadaki her şey kendileri için vardır. Her ne olursa olsun her şey onlara hizmet etmelidir. Başkalarının fikirleri ve hareketleri sadece onlara hizmet ediyorlarsa önemlidir. Bunun aksi olduğunda o fikir ve hareketler asla önemli değildir.  Narsisist kişiler hedeflerine ulaşamadıkları takdirde, maddi ve manevi kazanç elde edemediklerinde öfkelerine hakim olamaz, saldırganlaşır, buhrana uğrar ve bunların yanı sıra ağır psikotik hallere bürünür.

Onlar için her daim kendi çıkarlarına uygun olan, kendi diledikleri şeyler kendi istedikleri gibi olmalıdır. İnsanlar da bu amaca hizmet ediyorlarsa onlar için var olabilir. Tamamen ben merkezli bir yapıya sahiptirler.



Son Güncelleme: 01.04.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
NarsistNarsistKişilikBozukluğuMasumiyet
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