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Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
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Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları

Nar kabuğu ile ilgili daha önceden açıklanan faydalara bir yenisi daha eklendi. Günümüzün çok fazla kişiyi etkilediği koronavirüs salgınına da iyi geldiği belirtilen Nar özütünün virüse karşı savaş açtığını açıklandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 18:20
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı faydası olduğu öğrenilen Nar kabuğunun mucizevi etkileri de olduğu ortaya çıktı. Günde 3 kez tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı birebir etki sağlayan nar özütü tarifi ise haberimizin içinde..

Uzun yıllar önce keşfedilen Nar'ın mucizevi etkileri bugün de devam ederken Türkiye'de görevli bilim insanlarının yaptıkları yeni bir araştırma ise nar kabuğu özütünün laboratuvar ortamında koronavirüs hastalığına neden olan virüsü 1 saat içerisinde etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, bu güne kadar bitkisel olarak kullanılan formüllerin günlük hayat içerisinde gösterdiği koruyuculuğuna dikkat çekerek Nar kabuğu özütünün de, koronavirüs hastalığının yanı sıra MERS ve SARS gibi virüslerini de ortadan yok ettiğinin onayının laboratuvar ortamında verildiğini söyledi.

Mucizevi meyve Nar özütünün koronavirüs salgınına karşı iyi geldiğini söyleyerek nar kabuğunun insan sağlığına olan faydalarını anlatan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, yakın bir geçmişte Türkiye'de önemli yerlerde olan akredite bir kurum tarafında yapılan ve sonuçlanan araştırma çalışmalarında, vero hücre denilen ve hızla enfekteye geçiş yapan hücre kültürünün içinde koronavirüs ile enfekte edilen hücrelerin nar kabuğunun özütünden elde edilen solüsyon ile karıştığında 1 saat içerisinde hücrelerde virüslerin kaybolduğu ve aynı zamanda enfekteye uğramamış hücrelere de zarar vermediğinin görüldüğünü ifade etti.

Araştıma çalışmalarının bakteriler üzerinde de görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Arman, nar kabuğunun özütünün içerisinde ayrıca zerdeçal ve zencefilin de bulunduğu ve tek başına yüzde 24 ila 42 oranında etkili olan bitkilerin bir araya geldikleri sırada yüzde 80'den fazla bir etki gösterdiklerini söyledi. Arman, konuşmasını devamında bu bileşenlerin tükürükte yer alan lizozim salgısının da da bir artış gösterdiği ve bu durumunda vücudun doğal bağışıklığını koruduğunu ifade etti.

"PCR TESTİN 3 SAATTE NEGATİF GÖRÜNÜME GEÇTİ"

İtalya'da bilim insanları tarafında yapılan bir araştırmada ise 2 hafta günde 3 defa nar kabuğunun özütü ile zencefil ve zerdeçal'ı karıştırarak formüle edilen maddenin tüketiminde soğuk algınlığının olgularının kısa sürede bittiği ve belirtilerinin de daha az sürede görüldüğünün gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarında ise özellikle pozitif test sonucuna sahio hastalarda aynı şekilde kullanım sonrasında 3 saat içerisinde PCR testinin negatife orana döndüğünün görüldüğünü kaydetti. 



Son Güncelleme: 22.03.2021 18:20
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