Mutluluk çubuğu teknolojinin değişmesi ve gelişmesi ile değişime uğrayan bir tedavi yöntemidir. Yaklaşık 50 yıldır uygulaması yapılan penil protez implantasyonu günümüze kadar büyük ilerleme kaydetmiştir.

Sertleşme sorunu orta yaşın üzerindeki bireylerin çoğunda görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Bu sorun erektil disfonksiyon olarak da bilinir. Genellikle ilaç tedavisi ve vakum cihazı ile yapılan tedaviler sonuç vermezse cerrahi yöntemle mutluluk çubuğu uygulaması uygulanır.

Mutluluk Çubukları Ne Zaman Üretilmiştir?

Şişirilebilir mutluluk çubukları ilk kez 70’li yıllarda üretildi. Günümüze kadar geçen süre içinde teknolojinin gelişmesiyle pek çok değişime uğramıştır. Bu çubuklar enin ve boyuna esneme özelliğine bağlı olarak iki şekilde üretilirler.

İlk kez 1980 yılında tek parçalı mutluluk çubukları üretilmiştir. Bu çubuklar ameliyat sonrasında kişide sürekli sertleşme sağlar. Esnek silindirlerden oluştuğundan kişi penisine kolayca yön verebilmektedir. Bu implantların esneme özelliği 135 dereceye kadar bükülmeye izin vermektedir. Bu nedenle doğal bir sertlik hali oluşur.

Beyin cinsel uyarıyı algıladıktan sonra penis bölgesindeki kan akışını değiştirir ve ereksiyon başlar. Daha sonra penis içinde bulunan boşluklu yapıya sahip kavenöz cisimdeki kan akımı hızlanır. Böylece penis sertleşir ve büyür. Tek parçalı mutluluk çubuğu ameliyatında esneyebilen bir çift silindir, penis içindeki kavenöz cismin yerini alacak biçimde yerleştirilir.

Kullanılan silindirlerin dış yüzeyi hidrofilik kaplıdır. Tek parçalı mutluluk çubuğu son teknoloji özelliği ile 6 farklı sislindir yarıçapı seçeneği sunmaktadır. Bu sayede bireylerin anatomisine uygun silindiri kullanma fırsatı sunmaktadır.

Üç Parçalı Mutluluk Çubuğu Son Teknoloji Nelerdir?

Bu çubuklar üç parçalı penil implantlar olarak üretilir. İmplantla şişirilebilir bir çift çubuk rezervuar ve pompadan oluşur. Bu yöntemde şişirilebilir silindirler penisteki kuvanözün yerine yerleştirilir. Rezervuar olarak bilinen parça alt karın bölgesindeki boşluğa yerleştirilir. Pompa ise cihazın aktivasyonunu sağlamak için testis içine yerleştirilir. Kişiler testis içerisindeki pompayı sıktıkları zaman rezervuarda yer alan sıvı penisin içine yerleştirilen silindirlerin içerisinden geçer. Böylece penis sertleşir ve büyür.

Şişirilebilir enine ve boyuna genişleme özelliğine sahiptir. Ameliyattan sonra penis boyutu ile ilgili kaygıları olan hastaların tercih ettiği çubuk türüdür. Enine genişleyen silindir şişirilebilir çubuklar ise daha çok kavanözü dar olan penislerde kullanılır.