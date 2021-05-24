Mutfaktaki alüminyum kısırlık tehlikesine yol açıyor!

Alüminyum kullanımı sıcağa dayanıklı maddeler arasında yer alırken sıcak ile birleştiğinde içerisindeki alüminyum maddesi yüksek ısı sonucu ısıtılan gıdaya geçmektedir. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Sakladığınız gıdalarda tuz oranı yüksekse, sulu bir yemekse, limon ya da sirke gibi asitli bir özelliği varsa bunlar alüminyum maddesinin gıdaya geçmesini kolaylaştırır. Bu durum kısa vadede bir soruna yol açmasa da yavaş yavaş birikime bağlı vücutta alüminyum zehirlenmesine neden olur.” dedi.
Tencerelerde veya tavalarda çizik oluşursa ‘kesinlikle kullanmayın’ uyarısında bulunan Doktor Koran, alüminyum kullanımı sıfıra indirilmesinin uygun olduğunu söyledi. Çocuklarda özellikle kaslarda gerileme olurken büyümeyi engelleyen folyo ve pişirme kağıtları insan üzerinde oldukça olumsuz etkiler saçmaktadır. Birçok uzman folyo ve pişirme kağıtlarını önermezsen mutfakta mecbur olunan durumlarda maalesef kişiler kullanıyor. Bu tür sebeplerde oluşabilecek yan etkileri düşünerek hareket etmek oldukça faydalı olacaktır.