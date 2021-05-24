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Mutfaktaki alüminyum kısırlık tehlikesine yol açıyor!

Mutfakta kullandığımız folyo ve pişirme kağıtları günümüzde sıkça kullanılmaya devam ediyor. Birçok kişi alüminyum folyo kullanırken Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, insanların vücudunda alüminyum birikmesi sonucu kişilerde yorgunluk ve halsizliğe yol açarken kısırlık tehlikesi bulundurduğunu söyledi. İşte alüminyum folyo ve pişirme kağıtlarının insan üzerindeki olumsuz yan etkileri haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:53
Mutfaktaki alüminyum kısırlık tehlikesine yol açıyor!
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Alüminyum kullanımı sıcağa dayanıklı maddeler arasında yer alırken sıcak ile birleştiğinde içerisindeki alüminyum maddesi yüksek ısı sonucu ısıtılan gıdaya geçmektedir. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Sakladığınız gıdalarda tuz oranı yüksekse, sulu bir yemekse, limon ya da sirke gibi asitli bir özelliği varsa bunlar alüminyum maddesinin gıdaya geçmesini kolaylaştırır. Bu durum kısa vadede bir soruna yol açmasa da yavaş yavaş birikime bağlı vücutta alüminyum zehirlenmesine neden olur.” dedi.

Alüminyum toksisitesinin belirtilerine değinen Doktor Koran, kişilerde sebepsizce oluşan yorgunluk, halsizlik bulunuyorsa bunun sebebi alüminyum folyodan kaynaklı olduğunu savundu. Çok sık hastalanan kişiler bağışıklık sistemi düşerken hücrelerinde bozulmalar yaşanabilir. Dr. Koran, “Östrojen ve testosteron hormonlarının fonksiyonlarına zarar vererek meme kanseri, nedeni açıklanamayan kısırlığa neden olabiliyor.” diyerek dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Tencerelerde veya tavalarda çizik oluşursa ‘kesinlikle kullanmayın’ uyarısında bulunan Doktor Koran, alüminyum kullanımı sıfıra indirilmesinin uygun olduğunu söyledi. Çocuklarda özellikle kaslarda gerileme olurken büyümeyi engelleyen folyo ve pişirme kağıtları insan üzerinde oldukça olumsuz etkiler saçmaktadır. Birçok uzman folyo ve pişirme kağıtlarını önermezsen mutfakta mecbur olunan durumlarda maalesef kişiler kullanıyor. Bu tür sebeplerde oluşabilecek yan etkileri düşünerek hareket etmek oldukça faydalı olacaktır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
Alüminyum FolyoPişirme KağıdıKısırlık
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