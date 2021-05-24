Mutfaktaki alüminyum kısırlık tehlikesine yol açıyor!

Alüminyum kullanımı sıcağa dayanıklı maddeler arasında yer alırken sıcak ile birleştiğinde içerisindeki alüminyum maddesi yüksek ısı sonucu ısıtılan gıdaya geçmektedir. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Sakladığınız gıdalarda tuz oranı yüksekse, sulu bir yemekse, limon ya da sirke gibi asitli bir özelliği varsa bunlar alüminyum maddesinin gıdaya geçmesini kolaylaştırır. Bu durum kısa vadede bir soruna yol açmasa da yavaş yavaş birikime bağlı vücutta alüminyum zehirlenmesine neden olur.” dedi.





Alüminyum toksisitesinin belirtilerine değinen Doktor Koran, kişilerde sebepsizce oluşan yorgunluk, halsizlik bulunuyorsa bunun sebebidan kaynaklı olduğunu savundu. Çok sık hastalanan kişiler bağışıklık sistemi düşerken hücrelerinde bozulmalar yaşanabilir. Dr. Koran, “Östrojen ve testosteron hormonlarının fonksiyonlarına zarar vererek meme kanseri, nedeni açıklanamayan kısırlığa neden olabiliyor.” diyerek dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Tencerelerde veya tavalarda çizik oluşursa ‘kesinlikle kullanmayın’ uyarısında bulunan Doktor Koran, alüminyum kullanımı sıfıra indirilmesinin uygun olduğunu söyledi. Çocuklarda özellikle kaslarda gerileme olurken büyümeyi engelleyen folyo ve pişirme kağıtları insan üzerinde oldukça olumsuz etkiler saçmaktadır. Birçok uzman folyo ve pişirme kağıtlarını önermezsen mutfakta mecbur olunan durumlarda maalesef kişiler kullanıyor. Bu tür sebeplerde oluşabilecek yan etkileri düşünerek hareket etmek oldukça faydalı olacaktır.