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Mutfakta neden tahta kaşık kullanmalıyız?

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen mutfakta yemek yaparken tahta kaşık kullanılması teknolojinin gelişmesiyle de birlikte yerini başka ürünler almıştır fakat halen tahta kaşık kullananlar vardır. Peki neden tahta kaşık kullanmalıyız? sorusunun cevabı ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
Mutfakta neden tahta kaşık kullanmalıyız?
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Tahta kaşık mutfakta yemek yaparken kullanılan en sağlıklı kaşık türüdür. Günümüzde insanlar doğal malzemelere dikkat ettiği için tahta kalık kullanımı çok yaygındır. Tahta kaşıkla yapılan yemekler hem sağlıklı hem de daha lezzetli olmaktadır.

Neden tahta kaşık kullanmalıyız?

Tahta kaşık tava ve tencerelere zarar vermez ve çizik oluşturmaz, tahta kaşık ısıyı zor ilettiğinden el yanmalarını önler, metal değdiğinde zarar gören ve bozulan yiyecekleri sağlıklı bir biçimde hazırlar ve metal kaşıkta meydana gelen bazı tat değişikleri tahta kaşık kullanıldığında meydana gelemez bir tat değişikliği olmaz. 

Tahta kaşıkların temizlenme şekli nasıldır ve ne kadar süre kullanılır?

Günümüzde sıkça kullanılan tahta kaşıkların temizlenmesi çok önemlidir. İlk olarak tahta kaşıkları bulaşık makinasında yıkamamalıyız. Çünkü makinede uzun süre suya maruz kalan tahta kaşıklarda çatlama olur ve bu çatlaklara deterjan kalıntıları girer ve buda sağlığa zararlıdır. Tahta kaşıkları temizlemek için en kolay yöntem karbonatlı suda bekletmek ve daha sonra elde durulamaktır. Karbonatlı su tahta kaşıktaki artıkları ve kokuyu rahatlıkla temizler. Tahta kaşıklar doğru bir şekilde temizlendiği sürece en sağlıklı mutfak gereçlerinden birdir. Tahta kaşıklarda uzun süre kullanma sonucu yıpranma ve çatlama gibi durumlar meydana gelir. Bu tür zarar gören tahta kaşıkların kullanılması uygun değildir çünkü sağlığa zararlıdır. Bu yıpranmalarda tahta kaşık değiştirilmelidir. 

Tahta kaşık kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Sağlıklı bir ürün olduğu için çokça kullanılan tahta kaşıkları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

-Tahta kaşığın ömrünü uzatmak için zeytinyağı ile ovup 180 derecedeki fırında kurutmak bu işlem aralıklı olarak devam ettirilirse daha da uzun süre kullanılabilinir.

-Yemeklerin suyunu çekmeyen veya yemeklere su salmayan tahta kaşıklar tercih edilmelidir.

-Mayısalanarak hazırlanan yoğurt, hamur ve reçel gibi yiyeceklerde tahta kaşık kullanılması önemlidir.

-Tahta kaşık sulanma riskini ortadan kaldırdığı için sulanması istenmeyen ürünleri alırken tahta kaşık kullanılmalıdır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 09:05
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Anahtar Kelimeler:
MutfakTahta Kaşık
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