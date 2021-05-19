İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Mutasyonlu virüse karşı hangi aşılar daha etkili?

ABD'de New York Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada mutasyonlu virüslere karşı hangi aşıların daha etkili olduğu sonuçlarında ulaşıldı. Araştırmada Pfizer ve Moderna aşılarının B.1.617 olarak bilinen Hindistan mutasyonuna karşı etkili olduğunu ortaya çıktı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:23
Mutasyonlu virüse karşı hangi aşılar daha etkili?
Takip Et:

Koronavirüs salgının merkezi haline gelen Hindistan, son dönemlerde en kötü günlerini yaşıyor. Son 24 saat içerisinde 263 bin 533 yeni vaka ve 4 bin 329 ölüm kaydedilen ülkeden yayılan Hint varyantı ile ilgili dış ülkelerde bir çok araştırmalar yapılıyor.

ABD'de bulunan New York Üniversitesi Bilim İnsanları yaptıkları bir araştırmada Pfizer ve Modena ilaç şirketlerinin geliştirdikleri koronavirüs aşılarının Hindistan'dan çıkan B.1.617 varyantına karşı etkili olduğunu açıkladılar. Söz konusu araştırma hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr Anthony Fauci, toplantıda Hint varyantı hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yapılan araştırma sonuçları ile ilgili görüşlerini söyledi. Fauci, konuşmasında Hint varyantının görüldüğü eyaletleri Lowa, Nevada gibi sıralarken Hindistan'dan çıkan mutasyonlu virüsle ilgili yapılan araştırma sonuçlarında Modena ve Pfizer aşılarının yeni varyanta karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsHint VaryantıHangi Aşılar EtkiliPfizerModerna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları

Popüler Haberler

SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
Fox TV Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Fox TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
20 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Mayıs Perşembe at yarışı programı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yemin dizisinde Semih karakterine Emre Kerem Ketenci hayat veriyor
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Reyting sonuçları; 18 Mayıs 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm ATV canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.