Mutasyonlu virüse karşı hangi aşılar daha etkili?

Koronavirüs salgının merkezi haline gelen Hindistan, son dönemlerde en kötü günlerini yaşıyor. Son 24 saat içerisinde 263 bin 533 yeni vaka ve 4 bin 329 ölüm kaydedilen ülkeden yayılan Hint varyantı ile ilgili dış ülkelerde bir çok araştırmalar yapılıyor.

ABD'de bulunan New York Üniversitesi Bilim İnsanları yaptıkları bir araştırmada Pfizer ve Modena ilaç şirketlerinin geliştirdikleri koronavirüs aşılarının Hindistan'dan çıkan B.1.617 varyantına karşı etkili olduğunu açıkladılar. Söz konusu araştırma hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr Anthony Fauci, toplantıda Hint varyantı hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yapılan araştırma sonuçları ile ilgili görüşlerini söyledi. Fauci, konuşmasında Hint varyantının görüldüğü eyaletleri Lowa, Nevada gibi sıralarken Hindistan'dan çıkan mutasyonlu virüsle ilgili yapılan araştırma sonuçlarında Modena ve Pfizer aşılarının yeni varyanta karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.