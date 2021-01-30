Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, hangi şehirlerde mutasyonlu virüs vakaları var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaşların sayısın 128 olarak açıklarken vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Fahrettin Koca’nın açıklamasında ‘mutasyonlu virüs’ ne demek olduğu anlamayan vatandaşlar ise araştırmalara koyuldu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ile günden güne değişen vaka artışı ve ölüm sayısının gerilemesi oldukça etki gösterdi. Normalleşmeye geçiş sırasında beklenmedik gelişme yaşanması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 ilimizde mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi. Koca’nın açıklamasından sonra tedirgin olan vatandaşlar mutasyonlu virüsün ne olduğunu merak ederek hangi illerde gözüktüğünü öğrenmek istiyor.

Mutasyonlu virüs ne demek?

Organizma veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik olarak tanımlanan mutasyonlu virüs RNA virüslerinde DNA virüslerine karşı daha fazla mutasyonun görüleceğini bilinmektedir. Önek olarak SARS-CoV-2 RNA virüsüdür.

Mutasyonlu virüs ne kadar etkili? Tehlike durumu nedir?

Mutasyonlu değişimler kısaca bir canlının içinde yaşadığını DNS veya RNA’da görülen kalıcı değişmeler olarak bilinmektedir. Mutant ise mutasyona uğramış organizma olarak tanımlanır.

İngiltere’de başlayarak tüm dünyaya yayılan mutasyonlu virüs, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan’ın açıklamalarına göre herhangi bir hastalığın şiddetinin artması ile ilgili kanıtların bulunmadığı, virüsün yaşamını devam ettirmeye çalışması olduğunu düşünen Turan mutasyonların sonucunda hastalık derecesini şiddetli şekilde etkileyen herhangi bir durumla karşılaşılmadığını söylüyor.

Mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada İngiltere’de görülen vakalarda öksürük ve solunumun daha fazla olduğunu söyleyen İlhan Türkiye içinde aynı şey olacağını düşünüyor. İngiltere’den gelen virüs ile 15 hastanın tedavisinin halen sürdüğünü söyleyen İlhan, İngiltere’de bulunan meslektaşları hastalarda görülen semptomları diğer ülkeler ile paylaştığını aktardı. Mutasyonlu virüste bulaşan kişi sayısının fazla olması ihtimal olduğunu düşünüyor. Koronavirüsten farklı bir belirtinin olmayacağını sadece şiddetinin değişeceğini belirten Turan, daha çok bulaşıcı bir virüs olacağını belirtiyor.

Mutasyon aşıları etkiler mi?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz paniğe gerek olmadığını belirterek durumun kontrol edilmesini söyleyerek aşıların mutasyonu azaltacağını düşündüğünü söylüyor. Dolaşımda bulunan virüs sayısının azalması ile olunan aşılar ile beraber bireyin sadece kendisini korumadığını aynı zamanda dolaşımda bulunan virüs miktarında azaltmaya katkı sağladığını söyledi. Bulaşıcı riskinin fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Hasöksüz iki kat dikkat edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.