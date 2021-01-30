Mutasyonlu Virüs etkileri ne, daha mı öldürücü?

Mutasyon virüs ile alakalı bilinmeyen birçok nokta var. Virüsün Danimarka, Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya’da mutasyona uğradığı biliniyor.

Kocaeli Üniversitesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Sıla Akhan mutasyon virüsü ile alakalı şu sözleri söyledi:

“Çok fazla mutasyon oluyor aslında ama İngiltere’dekinde önemli birkaç mutasyonu bir araya getirdi. Hani bu klinik seyrini değiştirecek mi, genetik özelliklerini değiştirebiliyor ama klinik söyle davranışları değişecek mi diye merak edilen konulardan bir tanesi”

Mutasyon virüsü ile alakalı bilinen gerçeklerden biri daha bulaşıcı olduğu. Ama daha ölümcül olup olmadığı ile alakalı net bilgi yok.

Prof. Dr. Sıla Akhan, veriler kapsamında virüse daha ölümcül denmesinin zor olduğunu belirtti. Ama virüsün değiştiğini ve buna karşı gereken önlemelerin de alınması gerektiğini dile getirdi. Virüsün mutasyona uğramış hali henüz tüm dünyaya yayılmadı. Bu durum yayılmayacağı anlamına da gelmiyor. Mutasyon halini önlemek için yapılması gereken en önemli iş ise virüsün yayılmasının engellemek.