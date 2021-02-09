Mutasyonlu koronavirüs bir il de daha ortaya çıktı!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarına giderek hız verilirken bir taraftan da mutasyon virüsün tehlikesi ile karşı karşıya kalındı. Türkiye'nin bir çok ilinde görülen mutasyon virüsü şimdi de Trabzon'da ortaya çıktı.
Mutant varyantının Sağlık Bakanlığı koordinasyonunca sıkı takip altına alındığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu koşullarda toplantı gibi aktivitelerle toplulukların bir araya gelmesinin önlenmesi gerektiği ve aynı ortamda bulunma süresinin 15 dakikadan 10 dakikaya düşürülmesi gerektiğini belirtti.
Son Güncelleme: 09.02.2021 16:15