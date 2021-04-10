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Mutasyonda yeni tehlike! PCR test kitleri yalancı negatif sonuca başladı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artmaya devam ederken uzmanlar, PCR testlerinin mutasyon varyant virüsleri tespit etmede etkisiz kaldığını savunuyorlar. Vakaların bu kadar artış göstermesinin ise testlerin yüzde 70 oranında 'yalancı negatif' sonuç vermesiyle ortaya çıktığı öne sürüldü.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:50
Mutasyonda yeni tehlike! PCR test kitleri yalancı negatif sonuca başladı
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Koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarında yüzde 40 hata payıyla birlikte sonuç veren PCR testlerinin mutasyon virüslere karşı etkili olmadığı ve yüzde 70 oranında "yalancı negatif" sonuç verdiği iddia eden uzmanlar koronavirüs semptomları gösteren bir kişide yapılan birden çok PCR testine rağmen test sonuçlarının negatif çıktığını söylüyorlar. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümünde klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail Balık, son günlerde artış gösteren vaka sayılarını değerlendirdi. Son günlerde yapılan PCR testlerinde yalancı negatiflik gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Balık, bu durumun virüsün değişim göstermesinden kaynaklı olabileceğini belirtti.

Virüsün ne kadar çok kişiye bulaşırsa mutasyonlu değişim göstermesinin de o kadar artabileceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, ülke genelinde yaygın olarak mutant analizi yapılması ve Türkiye'ye özgü bir mutasyona sahip olup olmadığının anlaşması gerektiğini savundu.

Aşı uygulamaları kadar mutasyonlu virüslerin de tespitlerinin virüsü yakalayan test kitlerinin geliştirilmesinde çok önemli bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 olduğu kesin görünen bir kişinin test sonuçlarının artık negatif gelmeye başladığını kaydetti. Sadece diğer ülkelerde gelen varyantlara odaklanmanın doğru olmadığını düşündüğünü belirten Prof. Dr. İsmail Balık, şuan ki aşamada yapılması gereken tek şeyin Türkiye'ye özgü varyant olup olmadığının tespit edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyon VirüsPcr TestleriYalancı NegatifPcr Test Sonucu
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