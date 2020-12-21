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Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!

Korona virüsün mutasyona uğramasıyla Dünya Sağlık Örgütü mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'den sonra Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da görüldüğünü bildirdi. Detaylar haberimizde...

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:45
Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!
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Yeni koronavirüsün mutasyona uğramasıyla Dünya Sağlık Örgütü mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'den sonra Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da görüldüğünü bildirdi.

Tüm uçuşlar durduruldu!

İngiltere'de belirlenen mutasyon geçirmiş korona virüs Virus-Variante VUI 2020/12/01 olarak tanımlandı. Bu yüzden Almanya ve Avrupa Birliği, İngiltere ile tüm uçuşlar iptal edildi.

Almanya Başbakanı Merkel konuyla ilgili acil bir şekilde telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu arada Almanya ve İngilteredeki uçuşlar dün 00.00 saatiyle durduruldu. Almanya Ulaştırma Bakanı yayınladığı ilanda "Mutasyona uğramış Covid-19 virüsünün Almanya'ya ulaşmasına engellemek için bu uçuş yasağı gerekliydi” şeklinde ifadede bulundu.

Mutasyona uğrayan virüsün yüzde yetmiş daha hızlı yayıldığı görülüyor ancak aşıya karşı verdiği tepki henüz bilinen bir şey değil. Ölümleri ve vaka sayısını çoğaltacağı da cevabı bilinmeyen sorulardan. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel ile yaptığı görüşmede AB için de aynı uygulamayı yapılması ele alındı. Fransa'dan sonra Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya, Pazar 00.00'dan itibaren uçuş yasağı koyuldu.

Almanya'da AB için verilen kararlar:

– İngiltere'de kalan Almanlar, sadece Alman Hava Yolları'na ait uçaklarla gelecek. İngiltere'den gelen uçaklar bir daha geri dönmeyecek. Bu nedenle, British Airways kullanılmayacak.

– Dönüş yolcularını taşıyan uçak personeline, iki ülkede kalan vatandaşları karşılıklı götürdükleri süre içinde yasak olmayacak ancak bu kişiler yeniden uçuş yapamayacak.

– Sadece posta, havayolu ile yük taşımacılığı ve boş uçuşlar serbest olacak.

– Sağlık personeli ve kamu sağlığını ilgilendiren zorunlu hallerde, sağlıkçılar uçuş yapabilecek.

Almanya alınan bu kararı, AB'nin 1008/2008 sayılı düzenlemesinin 21. maddesi gereğince aldı. Bu madde, üye devletlere “Öngörülemez ve kaçınılamaz acil durumlardan kaynaklanan acil konularda, diğer üye devletlere kısıtlama getirebilir, trafik ve karşılıklı gidiş geliş durdurulabilir“ hükmüne dayandırıldı.

 

İsviçre mutasyona uğrayan korona virsünün başgösterdiği yakın ülkelerle olan ulaşım ve iletişimi kesme yolunda adımlar attı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı, “Henüz yeni virüsü ve tehlikelerini bilmiyoruz. Aşıya karşı reaksiyonunu ve aşının buna karşı etkisini bilmiyoruz. Elimizde çok az veri var” ifadesinde bulundu.

Mutasyona uğrayan virüs Hollanda'da Aralık'ın ilk günlerinde rastlanan bir vakada görüldü. Almanya ve İsviçre'de bu virüsle ilgili bir vaka görülmedi.

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Mutasyonlu virüs aşı için oluşturulan başat proteininde çok fazla ölçüde genetik değişikliği taşıyor. Bu sebeple protein değişimine neden olan virüs aşının gücünü yitirmesine neden olabiliyor.

Güney Afrikaya olan uçuşlar da iptal ediliyor.

Mutasyonlu Virüs İtalya'da İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Roma Celio Askeri Hastanesi’nde mutasyona uğramış korona virüslü vaka bulunduğunu açıkladı. Virüsü taşıyan kişinin İngiltere’den İtalya’ya giriş yapmış olduğunu ve ardından karantinaya alındığını açıkladı.

Speranza mutasyona uğrayan yeni virüs için İngiltere'yle olan uçuşların 6 Ocak tarihine kadar durdurulacağı karanameyi onayladıkklarını duyurmuştu.



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
MutasyonKORONAAlmanyaItalyaAB
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