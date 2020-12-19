Mutasyon nedir? Virüs mutasyon geçirdi ne demek? Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?

Uzmanlar, Coronavirüsteki yeni mutasyonları fark ettiler. Daha hızlı yayılır ve temel tıbbi koşulları olmadan gençlerde bile ciddi hastalığa neden olabilir. Daha önce, Birleşik Krallık'ta benzer türler keşfedilmişti ve henüz sadece İngiliz uzmanlar bu mutasyonun daha ciddi hastalık gelişimine yol açıp açmayacağını söylemeye başlamadılar. Mutasyon nedir? Coronavirüs tekrar mutasyona uğradı mı? Soruları panik içinde araştırılmaya başlandı.

Uzmanlar, şu ana kadar İngiltere'den gelen yeni Covid-19 mutasyonunun virüsün yapısını ciddi şekilde etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına dikkat çekerken, uzmanlar dünya çapında ekstra özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda bu mutasyonun başka bir yolu olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak durumu değerlendirirken çok dikkatli olmalısınız. Mutasyonun, antikoru nötralize edebilecek bir değişikliğe sahip olup olmadığı yakından takip edilmektedir. Peki mutasyon nedir? Coronavirüs mutasyona uğradı mı?

Mutasyonlar veya değişiklikler, bir organizmanın genomundaki DNA veya RNA dizisindeki kalıcı değişikliklerdir. Mutasyona sahip bir organizmaya mutant denir.

Mutasyonlar genellikle germ hattı mutasyonlarına ve somatik mutasyonlara ayrılır. Doku hücrelerinde meydana gelen bir mutasyon kalıtsal olamaz, bu nedenle nesilden nesile aktarılamaz. Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal olmamaktadır. Eşey hattı mutasyonları olarak da bilinen germ hücre mutasyonları kalıtsaldır ve bir sonraki nesle aktarılır.

Bir bireyin kalıtsal özelliklerini ortaya çıkarmayı mümkün kılan genetik kod, herhangi bir nedenle (DNA onarımı, mayoz veya DNA replikasyonu sırasında meydana gelen hatalar, transpozonlar, virüsler, X ışınları, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaçlar ve mutajenik kimyasallar, ani sıcaklık değişiklikleri vb.) kötüleşebilmektedir.

Mutasyonlar, kalıtsal yapıda yapılan ve kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen tüm değişikliklerdir. Mutasyon terimi genellikle şu anlama gelir:

Kromozomun yapısında değişiklik,

Kromozom sayısındaki değişim

Genlerdeki değişiklikleri içerir.

Bu anlamda sitogenetikteki mutasyonlar, değişikliklerin kapsamına bağlı olarak genom mutasyonları, kromozom mutasyonları ve gen mutasyonları olarak adlandırılan üçe ayrılır. Genom mutasyonları, kromozom sayısındaki değişikliklerdir ve kromozom mutasyonları, ışık mikroskobu altında incelenebilen bir kromozomun iç yapısındaki değişikliklerdir. Gen mutasyonları ise ışık mikroskobu altında görünmeyen ve tek bir geni içeren mutasyonlardır.

Mutasyonlar her türden dizi değişikliğine neden olabilir; Bu anlamda, bir mutasyon, canlı bir organizmanın fenotipik özellikleri üzerinde negatif veya pozitif bir etkiye sahip olabilirken, nötr mutasyonların hiçbir etkisi olmayabilir (statik veya sessiz mutasyonlar). Bu tür değişiklikler, gen ürününü değiştirmeyebilir veya genin düzgün veya tamamen işlev görmesini engellemeyebilir. Drosophila melanogaster sineği üzerine yapılan araştırmalar, genler tarafından üretilen bir proteinin mutasyonu durumunda, bu mutasyonun yaklaşık %70'inin zararlı bir etkiye sahip olduğunu, geri kalanının ise nötr veya zayıf şekilde faydalı bir etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar, mutasyonu ortadan kaldırmak için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

RNA'yı genetik materyal olarak kullanan virüsler, sürekli ve hızlı üreyip geliştikçe onlara avantaj sağlayan hızlı mutasyon oranlarına sahiptir ve insan bağışıklık sistemi ve savunma reaksiyonları gibi savunma mekanizmalarını atlayabilir.

Koronavirüsün mutasyona uğraması ne anlama gelir?

ABD ve İngiltere'den yapılan araştırmalar, Aralık 2019'dan beri operasyonda olan coronavirüsünün mutasyona uğradığını gösteriyor. Coronavirüsünün semptomlarına yenilerinin eklenmesi de mutasyon iddialarını ateşledi. Bununla birlikte, 285 mutasyon tespit eden araştırmacılar, çoğunun hastalığın ciddiyeti üzerinde önemli bir etkisi olmadığını buldular. MBIO dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Texas Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından 5.000'den fazla hasta test edildi.

Yeni tip bir salgının ilk dalgasında insan hücrelerini virüs girişine açan sivri bir proteinde Covid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiğine inanılan D614G adlı genetik bir mutasyonun bulunduğu tespit edilen bir çalışmada coronavirüs, bu genetik mutasyon Houston’da bulunan hastalarının yüzde 71'inde bulundu. İkinci dalgada bu oranın %99,9'a yükseldiği görüldü.

Araştırmacılardan Ilya Finkelstein, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya çıkardığını söyledi. Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, bunların çoğunun hastalığın ağır geçirmesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığını açıkladı.

Son araştırmalara göre Covid-19 virüsü mutasyona uğradı ve daha ölümcül hale geldi. Hükümetin SAGE bilim kurulu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni virüs nedeniyle insan ölümleri çok daha hızlı fark edilmeye başlandı.