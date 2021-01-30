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Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Mutasyon nedir, ne demektir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde mutasyona uğramış virüs taşıyan kişi sayısının 128'e yükseldiğini belirtti. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası mutasyon nedir, ne demektir ve mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir araştırılmaya başlandı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:00
Mutasyon nedir, ne demektir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de görüldüğünü belirtmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, mutasyona uğramış virüs taşıdığı tespit edilen vaka sayısının 128’e yükseldiği ve 17 şehirde görüldüğünü bildirdi.

Mutasyonlu virüs görülen iller hangileri?

Mutasyona uğramış virüs taşıyan kişilerden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Hastanın semptomlarının hafif olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği belirtildi. Aynı evde yaşayan diğer kişilerin ise test sonuçları negatif çıktı.

Mutasyon nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 sözlüğüne göre mutasyon; bir organizmanın ya da virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
MutasyonMutantKoronavirüsSağlık BakanlığıFahrettin Koca
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