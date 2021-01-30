Mutasyon nedir, ne demektir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de görüldüğünü belirtmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, mutasyona uğramış virüs taşıdığı tespit edilen vaka sayısının 128’e yükseldiği ve 17 şehirde görüldüğünü bildirdi.

Mutasyonlu virüs görülen iller hangileri?

Mutasyon nedir?

Mutasyona uğramış virüs taşıyan kişilerden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Hastanın semptomlarının hafif olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği belirtildi. Aynı evde yaşayan diğer kişilerin ise test sonuçları negatif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 sözlüğüne göre mutasyon; bir organizmanın ya da virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.