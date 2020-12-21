Mutasyon ne demektir? Varyant ne demektir?

Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda dünyada etkisi halen devam eden Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi virüsün mutasyon sonrasında nasıl etki gösterdiğini merak ederken özellikle mutasyon kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

Mutasyon, Varyant ne demektir?

Mutasyon ve varyant anlam olarak değişim demektir. Mutasyon ve varyant temel olarak bir canlıda bulunan DNA veya RNA dizilimlerinde meydana gelen değişiklikler nedeni ile canlının değişmesi anlamına gelmektedir. Yaşanan mutasyon ve değişimler kalıcı olarak canlının DNA veya RNA dizilimine işlenir. 2 çeşit mutasyon olduğu açıklanmıştır. Bu mutasyon tipleri Germ ve Somatik’tir.