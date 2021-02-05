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Mutant virüsün varyantları nedir, normalden daha mı tehlikeli? Mutant virüs ve varyantları hangi illerde görüldü?

Dünya çapında görülmeye başlanan koronavirüsün mutasyonlu hali hangi illerimizde görüldü? Bu mutant virüsün varyantları neler olabilir?

05 Şubat 2021 Cuma 18:57
Mutant virüsün varyantları nedir, normalden daha mı tehlikeli? Mutant virüs ve varyantları hangi illerde görüldü?
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İngiltere civarlarında ortaya çıktığı düşünülen koronavirüsün mutasyonlu hali, bizim ülkemizde de ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün mutasyonlu haline karşı tetikte olmamız gerektiğini ve hiçbir tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini vurguladı.

 

Hangi illerimiz mutant virüsü barındırmakta?

 

Sağlık Bakanı Koca’dan gelen açıklamalara göre dünyayı endişelendiren mutasyonlu koronavirüsün 17 şehrimizde görüldüğü ortaya çıktı. Tetikte olmamız gerektiğini belirten Sağlık Bakanı henüz bu mutasyonlu koronavirüsün hangi illerde görüldüğüne dair bir açıklamada bulunmadı. Bu virüsün henüz 128 kişide görüldüğü düşünülüyor. Koronavirüse kıyasla daha da tehlikeli olduğu düşünülen mutasyonlu koronavirüse karşı mücadelemizde koronavirüs önlemlerine kesinlikle uyulması gerektiği söylendi.

 

Koronavirüsün mutasyonlu hali tehlikeli mi?

 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan’ın yaptığı açıklamalara göre hastalığın bu mutasyon ile birlikte daha da şiddetlenip şiddetlenmediğinin henüz bir kanıtı olmadığını aktardı. Aldığımız önlemlerin çok önemli olduğunu vurguladı. 

 

Koronavirüsün mutasyonlu hali aşıları etkileyecek mi?

 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz herhangi bir paniğe gerek olmadığını dile getirdi. Durumun henüz alarm durumuna geçmediğini fakat kontrollü ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz gereken bir durum olduğunu söyledi. Mutasyonlu virüsün epidemiyolojik olarak %70 oranında daha bulaşıcı olduğu kanıtlansa da diğer bilimsel yöntemlerle henüz kanıtlanan bir bilgi ortada yok. Virüslerin bu tarz mutasyonlara uğramasının normal olduğunu aktaran Hasöksüz, aşılanma ile birlikte gittikçe mutasyonların da azalacağını düşündüğünü belirtti. Vatandaşların aldığımız önlemlere dikkatle uymaya devam etmesi gerektiği tekrar vurgulandı.

 

Mutasyonlu koronavirüsün varyantları

 

Yapılan çalışmalarda Güney Afrika ve Brezilya’da E484K adı verilen bir koronavirüs mutasyonu görüldü. Gün ilerledikçe gelişen bu mutasyonların aşıları da etkileyebileceğini düşünen uzmanlar, yine de günümüzde yapılan aşıların hala olumlu sonuçlar oluştuşturacağı fikrinde. 



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutant VirüsMutasyonIngiltereSağlık Bakanlığı
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