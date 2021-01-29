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Mutant virüsü nedir, belirtileri neler?

Koronavirüs’ün mutasyonu sonucunda ortaya çıkan Mutant Virüste Koronavirüs’den daha tehlikeli özellikleri bulunmaktadır. Peki Mutant virüs nedir ve belirtileri nelerdir? sorularının cevapları ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 22:01
Mutant virüsü nedir, belirtileri neler?
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Koronavirüs’ün mutasyona uğraması sonucu yeni virüslerin ortaya çıkması insanları korkuttu. Bu mutasyona uğrayan virüslerden birisi ise geçtiğimiz aylarda İngiltere’de ortaya çıkan Mutant Korona virüsü B117 oldu. Uzmanlar Mutant Korona virüsü B117’nin Koronavirüs’ten daha tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. ABD başta olmak üzere Japonya’ya kadar yayılan Mutant Korona B117 yayılımını durdurmak için sıkı önlemler alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar Güney Afrika’da ‘501Y.V2’ ve Nijerya’da ‘P681H’ adı verilen iki yeni Mutant korona virüsün bulunduğunu açıkladı. ‘501Y.V2’ adlı yeni mutasyon İngiltere’de ortaya çıkandan çok daha bulaştırıcı etkiye sahiptir. Virüsün mutasyon geçirdiğinde yüzeyindeki hücreye yapışan kısmı değişime uğramakta ve hücre kilidini daha rahat açarak içeri girebilmektedir. Bu nedenle mutasyona uğrayan Mutant Korona B117, Covid-19’a göre yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olmaktadır. 

Mutan Korona B117 nedir, belirtileri nelerdir?

İngiltere’de çıkan Koronavirüs’ün mutasyona uğramış hali olan Mutant Korona B117’nin ülkemizde de görüldüğü düşünülmektedir. Aşılar açısından endişe edilecek bir durumun olmadığı Mutant Korona B117 virüsü BioNTech-Pfizer aşısının yok ettiği ortaya çıkmıştır. Mutant Korona B117 virüsü belirtileri henüz net değilken Koronavirüs’ten daha hızlı ve bulaşıcılığın daha fazla olduğu duyurulmuştu. 



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutant Virüs
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