Mutant ve mutasyon geçiren virüs ne demektir?

İngiltere’nin koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından, tüm dünya alarma geçti. İngiltere ve birkaç ülkede daha görülen, virüsün mutasyon geçirmiş hali, bütün ülkeleri oldukça endişelendirdi. Birçok ülke, başta İngiltere olmak üzere, virüsün mutasyona uğramış hali görülen ülkelere, seyahat kısıtlaması getirdi. Peki, virüsün mutasyon geçirmesi ne anlama geliyor?

Virüsün mutasyona uğraması

Virologlar, virüslerin sıklıkla mutasyon geçirdiğini ve bu mutasyonların çok büyük etkilere sebep olmayacağı söyleseler de, İngiltere’den gelen açıklama tüm dünyayı endişelendirdi. İngiltere’de ilk kez 21 Eylül’de tespit edilen virüsün mutasyonlu hali, yüzde 70 daha bulaşıcı olarak göze çarpıyor. Virüsün mutasyon geçirmiş hali, ilk görülmesinin ardından koranavirüs geçiren vakaların, yüzde 62’sinde görüldü. Uzmanlar, virüsün mutasyon geçirmesinin normal bir durum olduğunu ve virüsün yüzlerce mutasyona uğradığını açıkladı.

Mutasyonun anlamı nedir?

Mutasyon, bir canlının DNA ya da RNA’sında kalıcı olarak gerçekleşen değişimdir. Mutasyon geçiren bir organizma mutant olarak bilinir. Mutasyon, kalıtsal yapıda meydana gelen ve genlerde olan değişiklikleri kapsar. Kromozon sayısının ve yapısının değişmesi, mutasyonun en bilinen özelliğidir.