Mutant ve mutasyon geçiren virüs ne demektir?

İngiltere’nin koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından, tüm dünya alarma geçti. İngiltere ve birkaç ülkede daha görülen, virüsün mutasyon geçirmiş hali, bütün ülkeleri oldukça endişelendirdi. Birçok ülke, başta İngiltere olmak üzere, virüsün mutasyona uğramış hali görülen ülkelere, seyahat kısıtlaması getirdi. Peki, virüsün mutasyon geçirmesi ne anlama geliyor?
Virüsün mutasyona uğraması
Mutasyonun anlamı nedir?
Mutasyon, bir canlının DNA ya da RNA’sında kalıcı olarak gerçekleşen değişimdir. Mutasyon geçiren bir organizma mutant olarak bilinir. Mutasyon, kalıtsal yapıda meydana gelen ve genlerde olan değişiklikleri kapsar. Kromozon sayısının ve yapısının değişmesi, mutasyonun en bilinen özelliğidir.
Son Güncelleme: 22.12.2020 00:24