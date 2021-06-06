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Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini gösterirken bir yandan da ülkemizde de etkisi sürdürmeye devam ediyor. Son iki yılda ülkemizde oldukça etkili olan koronavirüs salgının da akıllara gelen bir soru da şu; Günlük vakalara mülteciler de ekleniyor mu? Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde yer alıyor mu? İşte ayrıntılar.

06 Haziran 2021 Pazar 21:06
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
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Korona pandemisi Türk vatandaşlarını etkilediği gibi ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler'i de etkiledi. Sağlık Bakanlığı mülteciler arasında olan vaka sayılarını ise hiçbir zaman açıklamadı. ANKA haber ajansının haberine göre ise Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkikli günlük vaka sayılarına mültecilerinde eklendiğini açıkladıç

Ülkemizde resmi rakamlara göre 5,6 milyon mülteci bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarına mültecileri de eklemesi kafa karışıklığına neden oldu.  Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Haziran 2021 tarihli tabloya göre ise ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, hayatını kaybeden sayısı 48 bin 68 olarak açıklandı. 

ltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, mültecilere ilişkin hiçbir verinin açıklanmadığını ve bunun açıklanması gerektiğini söyledi. Çorabatır şunları söyledi:

“Sayı vermek imkansız. Sağlık Bakanlığı verilerine sahip olanlar dışında kimse sayı veremez”  

Kayıtlı olan mültecilerin tedavi imkanlarına erişebildiğini ancak kayıtlı olmayan mültecilerin bu imkandan yararlanamadığını anlatan Çorabatır, mültecilerin Türkiye vatandaşlarına oranla daha sağlıklı yaşam koşulları olmadığı için virüsten daha fazla etkilendiğini ifade etti. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınMülteciTablo
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