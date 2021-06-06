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Müjde! Kanserden hepatite birçok aşı geliştiriliyor!

Bilim insanları mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların Covid-19’a karşı yüksek koruyuculuk sağlamasının ardından kanserden hepatite karşı birçok hastalık için aşı geliştirdiğini açıkladı.

06 Haziran 2021 Pazar 09:32
Müjde! Kanserden hepatite birçok aşı geliştiriliyor!
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Yeni teknoloji ile yakın gelecekte artık bulaşı olan veya olmayan tüm hastalıkların önlenmesi için mRNA aşıları artık gündemde yer alacak. Şu an için dünyada, sıtma, HIV (AIDS’e yol açan virüs), hepatit C, dang humması, tüberküloz ve grip gibi hastalıklara karşı 30 aşı çalışması yürütülüyor.

Kamuoyuna konu hakkında bilgi veren bilim insanları mRNA çalışmalarına aslında 30 yıl önce başladığını açıkladı. mRNA sayesinde birçok savunmasız hastalığa karşı gelişim sağlanırken kanser aşılarının önümüzdeki yıllarda ülkelere dağıtılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 09:32
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Anahtar Kelimeler:
MRNA AşıKanser AşısıHepatit Aşı
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