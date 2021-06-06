Müjde! Kanserden hepatite birçok aşı geliştiriliyor!

Yeni teknoloji ile yakın gelecekte artık bulaşı olan veya olmayan tüm hastalıkların önlenmesi içinları artık gündemde yer alacak. Şu an için dünyada, sıtma, HIV (AIDS’e yol açan virüs), hepatit C, dang humması, tüberküloz ve grip gibi hastalıklara karşı 30 aşı çalışması yürütülüyor.

Kamuoyuna konu hakkında bilgi veren bilim insanları mRNA çalışmalarına aslında 30 yıl önce başladığını açıkladı. mRNA sayesinde birçok savunmasız hastalığa karşı gelişim sağlanırken kanser aşılarının önümüzdeki yıllarda ülkelere dağıtılması bekleniyor.