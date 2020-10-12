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Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama

7 Ekim tarihinden bu yana koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uyandırıldığına dair haberler gündeme oturmuştu. Hastane yönetimi, Böcek'in uyandırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 21:43
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
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Coronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in tedavisi sürüyor. Hastane yetkilileri Böcek’in sağlık durumunun geçtiğimiz haftaya göre daha iyi olduğunu ancak uyandırılmasının şuan için söz konusu olmadığını duyurdu.


17 Ağustos günü koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra özel hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül günü yoğun bakımda uyutulan Böcek’in bugün uyandırıldığı iddia edilmişti.

Uyandırıldığı iddiaları yalanlandı

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle uyutulan Böcek’in uyandırıldığına dair iddialar hastane yönetimi tarafından yalanlandı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 21:43
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Muhittin BöcekCovid-19Son Dakika
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