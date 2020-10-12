Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama

Coronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in tedavisi sürüyor. Hastane yetkilileri Böcek’in sağlık durumunun geçtiğimiz haftaya göre daha iyi olduğunu ancak uyandırılmasının şuan için söz konusu olmadığını duyurdu.

Uyandırıldığı iddiaları yalanlandı

17 Ağustos günü koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra özel hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül günü yoğun bakımda uyutulan Böcek’in bugün uyandırıldığı iddia edilmişti.

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle uyutulan Böcek’in uyandırıldığına dair iddialar hastane yönetimi tarafından yalanlandı.