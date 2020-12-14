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Molnupiravir ilacı nedir? Molnupiravir ilacı testleri tamamlandı mı, çalışmaları ne durumda?

Aşı' dan farklı bir yöntem bulundu mu? Covid-19 için beklenen haber gelecek mi? Korona tedavisi için işte yeni ilaç, Molnupiravir !

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:25
Molnupiravir ilacı nedir? Molnupiravir ilacı testleri tamamlandı mı, çalışmaları ne durumda?
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Molnupiravir ilacı Covid-19’ a etkisi!

Molnupiravir ilacı Covid-19’ a etkisi araştırıldı. Hayvan deneylerinde etkisini hızlıca gösteren ilacın insanlara faydas var mı?

Aşı geliştirme çalışmaları sürerken ilaçlar üzerinde de çalışıyorlar. Covid’ e karşı önlem olabilecek her yol insanlar için önem arz ediyor.

Peki ne işe yarıyor bu ilaç?

Grip tedavisinde kullanılan Molnupiravir’ in SARS-CoV-2’ ye karşı aktif göstergeleri tespit edildi. Araştırılması ve geliştirilmesi süreç olarak ABD’ de yönetiliyor. İlacın Faz 2’ den geçtiği 2020 Haziran’ ın da Ridge Biotherapeutics tarafından duyuruldu. Umut vadeden bu gelişme Covid – 19 için tedavi sürecine eklenme süreci devam ediyor. Üzerinde yapılan güvenilirlik testleri için çalışmalar sürüyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
MolnupiravirCovid19Koronavirüs
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