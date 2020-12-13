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Molnupiravir ilacı ne işe yarar? Molnupiravir ilacı koronavirüsten korunmada faydalı mı?

Molnupiravir nedir? Molnupiravir ilacı ne işe yarar? Molnupiravir ilacı koronavirüse karşı etkili mi? Molnupiravir ilacını hangi ülke buldu? Molnupiravir ile koronavirüsü yenmek mümkün mü? Vatandaşlar Covit-19 aşısının ardından yeni bir ilaç olan Molnupiravir ilacının ne işe yaradığını ve virüse karşı etkili olup olmadığını araştırıyorlar.

13 Aralık 2020 Pazar 00:00
Molnupiravir ilacı ne işe yarar? Molnupiravir ilacı koronavirüsten korunmada faydalı mı?
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Molnupiravir Ne İşe Yarar? Molnupiravir İlacının Koronavirüse Etkisi Var Mı?

Molnupiravir ilacı gribe karşı geliştirilmiş antiviral bir ilaçtır. Yapılan çalışmalar sonucunda koronavirüsü 24 saatte yok ettiğini ve bulaşma riskini sıfırladığı keşfedildi. Herkes Molnupiravir ilacının ne işe yaradığını ve koronavirüsten koruyup korumadığını araştırmaya başladı.

Koronavirüs aşısının ardından gündem konusu haline gelen Molnupiravir antiviral ilacı, bütün insanlar tarafından araştırılıyor. İlacın denemelerine Haziran ayında başlanmıştır. 1-2 aya kadar bütün dünyayla bu ilacın etkilerinin ne olduğu ve ne işe yaradığının paylaşılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletlerindeki Georgia Eyalet Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’nde bulunan araştırmacılar, gribe karşı geliştirdikleri yeni antiviral ilaç olan ‘MK-4482 / EIDD-2801’in gelincikler üzerinde yapılan deneylerde 24 sat içerisinde koronavirüsü tamamiyle etkisiz hale getirerek bulaşma riskinin de sıfırlandığını keşfettiler. Molnupiravir adıyla bilinen ilaç, Prof. Dr. Richard Plember başında olduğu ekip tarafından geliştirilmiştir.

Molnupiravir  Nedir? Koronavirüsten Korunmaya Etkisi Var Mı?

Molnupiravir, ağızdan aktif olan ve influenza tedavisinde geliştirilen deneysel bir antiviral ilaçtır. Sentetik nükleosit N4-hidroksisitidinin bir ön ilacıdır ve viral RNA replikasyonu sırasında kopyalama hatalarının eklenmesinden dolayı antiviral etkisini gösterir. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Molnupiravir  ilacının denenmesi, daha öce influenza hastalıklarında kullanılmakta olan bir ilacın Covit-19’u 24 saatte öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Georgia Üniversitesi’nde kobay hayvanlarda yapılan deneylerde ilacı alan dağ gelinciklerinin 24 saat sonra koronavirüsü diğer hayvanlara bulaştırmadıkları gözlemlenmiştir.

Molnupiravir ilacı Mart 2020’de SARS-CoV-2’ye karşı aktif olduğu tespit edilmiştir. Bunun ardından  Birleşik Krallık ve ABD'deki sağlıklı gönüllüler üzerinde  "Güvenlik, Tolere Edilebilirlik ve Farmakokinetik" için bir çalışmada test edildi. Haziran 2020'de Ridgeback Biotherapeutics, ilacın koronavirüs tedavisinde etkinliğini test etmek için Faz II denemelerine geçildiğini duyurmuştur.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
MolnupiravirKoronavirüsIlaçAşıCovit-19Pandemi
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