Moderna aşısının yan etkileri incelendi! İşte o araştırmanın sonuçları..

Sağlık Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdüğü ve Türkiye'ye getirmeyi planladığı Modena koronavirüs aşısıyla ilgili bir araştırma yapan BD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) aşının yan etkilerini inceledi. Araştırma sonuçlarında ise Modena'nın Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşılardan daha fazla bir koruma gerçekleştirdiği anlaşıldı.

CDC'nin yaptığı ve JAMA isimli online dergide de yayımlanan araştırma 14 Aralık ile 28 Şubat tarihleri arasında koronavirüs aşısı yaptıran kişiler incelendi. Kişiler üzerinde yapılan incelemelerde ise aşının yan etkileri gözlemlendi. İlk doz sonrası Modena aşısı uygulanan kişilerin yüzde 74'ünde yan etki görülürken diğer koronavirüs aşılarında olan Pfizer ile BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 65,4'ünde yan etki görüldüğü belirtildi.

Aşıların ikinci dozlarının yapılması sonrasında ise Modena aşısını yaptıran kişilerin yüzde 82'sinde diğer aşılardan olanların yüzde 68,6'sında yan etkilerin görüldüğü belirlendi. Diğer taraftan Modena aşısı yaptıran kişilerde genel olarak kolda ağrı gibi hafif bir yan etki görüldüğünün altının çizildiği araştırma sonuçlarında aşıların ikinci dozu sonrasında ateş ve üşüme gibi bazı yan etkilerin daha fazla görüldüğü ifade edildi.