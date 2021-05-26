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Moderna aşısının, 12-17 yaş arası için 'güvenli' olduğu açıklandı

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Moderna aşısının 12 ila 17 yaş arasında olan çocuklar üzerinde güvenli ve etkili bir bağışıklık sistemi oluşturduğu açıklandı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:34
Moderna aşısının, 12-17 yaş arası için 'güvenli' olduğu açıklandı
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Modena koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan son çalışmada aşının güven ve etki konusundaki veriler paylaşıldı. Aşı şirket tarafından yapılan açıklamada Modena aşısının 12 ile 17 yaş arasında olan çocuklar için güvenli ve etkili bir bağışıklık sistemi oluşturduğu belirtildi.

Çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda daha önce yetişkinlerde görülen bulgulara eşdeğerde bir bağışıklık tepkisi görüldüğünün ifade edildiği açıklamada aşının gösterebileceği yan etkiler de aktarıldı. 

İlaç şirketinin ABD'de yaptığı ve 'TeenCOVE' ismini verdiği bir çalışmasında yaşları 12 ile 17 arasında olan 3 bin 732 çocuk üzerinde aşılama uygulaması başlattı. Modena aşısının daha önce yetişkinlerde görülen bulgulara eşdeğer bağışıklık tepkisinin çocuklarda da görüldüğü gözlemlendi. 2 doz aşı uygulaması yapılan çocuklarda hiçbir koronavirüs vakası oluşmazken aşı uygulaması sonrası elde edilen sonuçlarda aşının, ilk dozun 14 gün sonrasında hafif vakaları önlemede yüzde 93 oranında bir etki gösterdiği belirtildi.

MODERNA AŞISININ YAN ETKİLERİ

Modena ilaç şirketi tarafından söz konusu çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada aşı uygulaması başlatıldıktan sonra bu güne kadar önemli bir güvenlik endişesinin tespit edilmediği ve aşının yan etkilerin çoğu hafif yada orta şiddette olduğu ifade edildi. En yaygın olarak enjeksiyon bölgesinde ağrının oluştuğu ve ikinci mRNA-1273 dozunun ardından da baş ağrısı, yorgunluk ve üşümenin yanı sıra hafif derecede bir kas ağrısı etkileri görüldüğünün belirtildiği açıklamada TeenCOVE çalışmalarından elde edilen son verilerin, hakemli bir yayına gönderilmesinin planladığı bildirildi.


Son Güncelleme: 26.05.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
Moderna Aşısı12 YaşEtkiYan EtkileriGüvenli Aşı
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