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Moderna aşısı nedir? Moderna aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?

Aşı çalışmalarında yüzde 94,1 oranında başarı elde edilen Moderna aşısı hakkında araştırmalar devam ediyor. Moderna aşısının Türkiye'de kullanımı ise belirsizliğini koruyor.

01 Aralık 2020 Salı 22:12
Moderna aşısı nedir? Moderna aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?
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Koronavirüs aşısı üreten ABD’li biyoteknoloji şirketi Modena, aşının 3.faz denemelerinde %94,1 oranında başarı elde ettiklerini açıkladı. Ağır hastalarda bu oranın %100 olduğu belirtildi. Aşının Türkiye’de kullanımı belirsizliğini koruyor.

Modena aşısı güvenilir mi?

Modena aşısının denemelerinde güvenliğine dair olumsuz bir sonuç elde edilmedi. Uzmanlar, parasetamolün bile aşı için yüzde 100 güvenli olmadığını vurguluyor. Aşı uygulamalarında gönüllülerde kısa süreli yorgunluk, ve baş ağrısı gibi yan etkiler rapor edildi.

Modena aşısı Türkiye’ye gelecek mi?

Modena aşısının Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu nedenle ücreti konusunda da bir açıklama yapılmadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde koronavirüs aşılarının ücretsiz olarak yapılacağını daha önce dile getirmişti.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:12
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Anahtar Kelimeler:
ModernaABDAşı
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