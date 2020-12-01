Moderna aşısı kimin? Moderna sahibi kimdir?

Koronavirüse karşı birçok ülke aşı çalışmalarına başlamış ve bazı ülkeler aşı geliştirdiklerini açıklamıştı. Son olarak Modena şirketi virüse karşı %100 sonuç veren aşıyı geliştirdiklerini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gözler Modena şirketine çevrildi. Modena şirketi 2010 yılında Amerika’da kurulmuş bir şirketti. Şirketin kurucuları arasında Robert S. Langer, Derrik Rossi, Kenneth R. Chien, Timothy A. Springer, Noubar Afeyan, David Berry gibi önemli isimler yer alıyor.

Şirketin yıllık gelirinin 60 milyon dolar seviyesinde olduğu söylenirken, şirketin başında Stephane Bancel yer alıyor. Ayrıca şirketin genel merkezi Amerika’nın Massachusetts eyaletinde yer almaktadır.

Şirketin bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalar ise şu şekilde;

2019 yılında mRNA tarafından kodlanan ilk monoklonal antikorun dozajını açıkladı. Yine aynı yıl hMPV ve PIV3’e karşı kombinasyon aşı için pozitif ara Faz 1 verilerini duyurdu.

2018 yılında MA adında son teknoloji klinik geliştirme sitesini açtı. 2017 yılında Modena, metilmalonik asidemi için ilk tedavi edici nadir hastalık geliştirme adayı mRNA-3704'ü duyurdu ve ardından Modena ve Merck, kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı olan mRNA-4157 için insanda ilk dozajı başlattı.

2017 yılında şirketin önemli çalışmalarından birkaçı şu şekilde;

Kişiselleştirilmiş kanser aşılarında Merck ortaklığı yapıldı.

H7N9 grip aşısı adayı olan mRNA-1851 için insanda ilk dozajı başlattı.

OX40-Ligand intratümoral immünoterapiyi kodlayan intratümöral immüno-onkoloji hastalığı modalitesi mRNA-2416'da ilk geliştirme adayını sundu.

Modena, VEGF-A'yı kodlayan lokalize terapötik modalitesi mRNA AZD-8601'de ilk geliştirme adayını tanıttı

Pharmaceutical Product Development, LLC (PPD) işbirliğine başlandı.

Şirket 2015 yılında da çalışmalarında büyük ses getirdi. 2015 yılında yapılan çalışmalardan bazılar şu şekilde;

Profilaktik hastalık yöntemi olan H10N8 grip aşısı adayı mRNA-1440'da ilk geliştirme adayını tanıttı.

mRNA 1440 için insanda ilk dozlamayı başlatıyor.

2010 yılında kurulan şirket kurulduğu ilk günden itibaren birçok önemli çalışmada öncü olmuş ve çalışmalarıyla dünya çapında ses getirmiştir. Şirket son yıllarda ise Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında şirket koronavirüse karşı %100 etkili aşıyı geliştirdiklerini açıkladı. İlerleyen günlerde şirketin aşı hakkında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.