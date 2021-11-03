MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?

Eğer siz de dakikalar içinde dilediğiniz hastaneden randevu almak istiyorsanız MHRS uygulamasını kullanmanız yeterlidir. Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nden doktor randevusu almak için de MHRS uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu işlemi intenetten ya da akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz. İşte detaylar…

Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nden MHRS aracılığı ile randevu alma

Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nden MHRS aracılığı ile randevu almak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Randevu alabilmek için öncelikle MHRS sistemine kayıt olmalısınız.

Ardından https://mhrs.gov.tr/ adresine giderek “Üye ol” seçeneği ile kayıt olma işlemine başlayabilirsiniz.

Açılan sayfada kayıt olacak kişiden T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adı gibi bilgiler istenmektedir. Kişinin bu bilgileri eksiksiz doldurması gerekir.

Daha sonra güvenlik önlemi için iletişim bilgileri de sisteme kayıt edilmelidir. Bu işlemden sonra doğrulama yapılarak kayıt işlemi tamamlanır.

Bu işlemler bittikten sonra randevu alma işlemine geçebilirsiniz. Bunun için de https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ sitesine gidebilirsiniz.

Siteye giriş yaptıktan sonra da il alanına Antalya, ilçe alanına ise Kaş seçilmelidir.

Daha sonra açılan pencereden Antalya Kaş Devlet Hastanesi seçilmelidir.

Bu bölümde son olarak “Randevu Al” seçeneğine tıklanmalıdır.

Görüntülenen sayfa, T.C. kimlik numarası ve MHRS şifresi ile giriş yapılmasını gerekir.

Giriş yaptıktan sonra istenilen branşta doktora ve uygun görünen günlerde randevu alınabilmektedir. Ayrıca bu sayfada doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.

MHRS, telefon ile doktor randevusu almak isteyen kişiler 182 hatlı numarayı arayarak kendilerine ve yakınlarına randevu alabilmektedirler.

Hasta T.C. kimlik numarası, başvuru yapılacak olan Antalya Kaş Devlet Hastanesi belirtilir.

Ardından doktor ve randevu tarih ve saati belirlenir.

Randevu alınan hasta bir yakın ise, hastaya yakınlık derecesi bildirilir. Böylelikle 182 üzerinden telefon ile randevu alınabilmektedir.

Antalya Kaş Devlet Hastanesi laboratuvar sonucu sorgulama

Eğer ki hastane işlemleri esnasında verdiğiniz tahlillerin sonuçlarını öğrenmek istiyorsanız intenet üzerinden laboratuvar sonucunu sorgulayabilirsiniz. Bu işlemi hastanede de gerçekleştirebilirsiniz lakin kolaylık olması adına intenet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir:

Öncelikle http://46.221.19.34:9856/sonucverme/ adresine gidilmelidir. Açılan sayfadan poliklinik müracaatlarına ilişkin sonuçlar elde edilebilir.

Açılan sayfada T.C kimlik numarası, önek numarası, kabul numarası, arşiv numarası gibi dosya numaraları istenmektedir. Bu alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Daha sonra “Tamam” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu aşamadan sonra laboratuvar sonuçlarına bakılabilir.

Hastane Yönetimi Kararı Gereğince, yatan hasta tetkik sonuçlarının intenetten yayınlanması engellenmiştir.

Antalya Kaş Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

Antalya Kaş Devlet Hastanesi iletişim

Telefon Numarası: +90 242 836 1185 – +90 242 836 1184

+90 242 836 1185 – +90 242 836 1184 Faks: +90 242 8361604

+90 242 8361604 Adres: Gökçeören, Antalya Fethiye Yolu, 07580 Kaş/Antalya.

Antalya Kaş Devlet Hastanesi Bölümleri

Antalya Kaş Devlet Hastanesi bölümleri

Üroloji Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Ortopedi Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Kadın Doğum Polikliniği

K.B.B Polikliniği

Göz Polikliniği

Genel Cerrahi Polikliniği-2

Genel Cerrahi Polikliniği-1

Fizik Tedavi Polikliniği

Dahiliye Polikliniği

Çocuk Polikliniği

Anestezi Polikliniği

Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nde verilen hizmetler ise şunlardır:

MR

Tomografi

Ultrason

Kemik Dansitometri

Panoramik Diş Röntgen

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Endokrinoloji

Radyoloji

Tıbbi Genetik

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tıbbi Mikrobiyoloji

Üreme Endokrinolojisi

IQ Testi,

Renk Körlüğü Testi,

Lazer Epilasyon,

D Vitamini,

Kişilik Testi,

Folik Asit,

Tomografi,

Kürtaj,

Alerji Testi,

Tüp Bebek,

RF,

Mezoterapi,

Burun Ameliyatı,

Bakır,

Kortizon,

İşitme Cihazı,

Protez Saç,

Çinko, TSH,

Anjiyo,

Hemogram,

Kızlık Zarı Dikimi,

Homeopati,

Check Up,

Bilirubin,

Progesteron,

Kalsiyum,

Katarakt Ameliyatı

Ameliyat,

K Vitamini,

Fizik Tedavi,

Mamografi,

Regresyon,

Selenyum,

Kolajen,

Epilasyon.

Antalya Kaş Devlet Hastanesi’yle iletişime geçilerek istenilen durum ve bilgi öğrenilebilmektedir.bilgileri şu şekildedir:Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nde birçok farklı bölümde ve alanda hizmetler sunulmaktadır.şunlardır:

Bu uygulama sayesinde dilediğiniz doktordan dilediğiniz güne ve saate randevu alabilmektesiniz. Sistemde seçeceğiniz poliklinik kapsamında görev yapan tüm hastalar görünmektedir. Saatler ve tarihler de detaylı olarak sunulmaktadır. Size en uygununu seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.