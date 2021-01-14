MHRS Koronavirüs COVİD - 19 aşı randevusu nasıl alınır?

13 Ocak itibariyle Korona virüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi yani MHRS sisteminden randevu alınabiliyor. Aşılar kademeli olarak yapılacak olup ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı vurulacaklar. Aşılamalar Perşembe veya Cuma itibari ile yapılmaya başlanacak. Bu zamana kadar da randevular alınacak. Peki MHRS sisteminden randevu nasıl alınır?

MHRS sisteminden aşı randevusu nasıl alınır?

https://www.mhrs.gov.tr/ adresine girip E-devlet ile giriş yaptıktan sonra menüde yer alan Hastane randevusu al yazısına tıklayın. Ardından genel arama bölümüne Covid-19 aşı seçeneğimi seçerek randevu alabilirsiniz. İlk aşamada yalnızca sağlık çalışanları aşılanacak olup ilerleyen zamanlarda diğer gruplar da aşı randevusu alabilecektir.

Aşı önceliğine sahip olan gruplar kimlerdir?

1-Sağlıkçılar: Ülkemizde çalışan 1.119.886 sağlık çalışanından ilk olarak yarısına ardından diğer yarısına olacak şekilde 2.239.772 milyon doz şeklinde uygulanacak.

2-65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler: 760.228 doz aşıdan 380.114 dozu kronik hastalığı bulunan ve yaşlı olan vatandaşlara yapılacak.

3-Riskli ortamda çalışan kişiler: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve kronik hastalardan sonra riskli ortamda çalışan öğretmen, asker, kargo, belediye vb çalışanlar gibi çalışan kesim aşı olacak.

4-Diğer kişiler: Aşılamalarda son aşama ise 50-64 yaş arası ve 18-49 yaş aralığı olacak.