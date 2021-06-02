MHRS korona aşısı randevu alma nasıl yapılır?

Aşı randevusu

Aşılama planı içerisinde bulunan kişiler , bunu e-Nabız sistemi üzerinde bulunan "Covid-19 aşı durumunu kontrol et" sekmesinden kontrol edebilir ya da AŞI yazıp boşluk bırakarak Kimlik numarası ve T.C. Kimlik seri numarasının son 4 rakamı ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı uygunluk durumlarını sorgulayabilirler. Bu aşamadan sonra aşı onay formuna e-Nabız'dan ve gelen kısa mesajlarla öğrenebilirsiniz. Aşı grubunda olan kişiler aşı randevusu alabilir. e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanabilir ya da MHRS mobil uygulamasını kullanabilir ve almak için ALO182 hattını da arayabilirsiniz.

Aşı randevusu alma

Koronavirüs aşısında sıranın size gelip gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. E-nabız sayfasının "Keşif" bölümündeki "Aşı Takvimi" içindeki "COVID-19 Aşısı" bölümüne giriniz. Aşı olmaya uygun olduğunuz gözüküyorsa, MHRS sistemi üzerinden randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Ülkemizde bu zamana kadar 29 Milyon 339 bin 882 kişiye aşı yapıldı. 1.Doz aşıyı 16 milyon 716 bin 171 kişi oldu. 2.doz aşıyı ise 12 Milyon 623 bin 711 kişi oldu. Aşılamanın Haziran ayında hızlanması beklenmektedir. 1 Haziran tarihi itibariyle 50 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.