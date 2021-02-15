İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

MHRS aşı randevu sisteminde aşı sırası her 5 dakikada 1'e çekildi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı uygulaması için MHRS sisteminden alınan aşı sıralarında değişikliğe gitti. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden verilen aşı randevularının belirlenen sürelerinde yapılan değişiklikte öğlenden sonraları için belirlenen 10 dakikada 1 randevuları 5 dakikada 1'e çekildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:03
MHRS aşı randevu sisteminde aşı sırası her 5 dakikada 1'e çekildi
Takip Et:

Tüm Türkiye genelinde salgınla mücadele kapsamında  başlatılan aşı çalışmaları devam ederken bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişinin aşılandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, aşı çalışmalarına hız kazandırmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alınan randevu sıralarında değişikliğe gitmeye karar verdi.

Yapılan değişiklikte ise koronavirüs aşısı için daha öncesinde her 10 dakikada 1 açılan MHRS sisteminin öğleden sonraları için her 5 dakikada 1'e kişiye verilmesine karar verdi. Böylelikle vatandaşlar aşı sıralarını öğleden önce her 10 dakikada 1, öğleden sonraki saatler için de her 5 dakikada 1 kişi olarak alabilecekler.

Kovid-19 aşı sırası için yapılan bu değişiklikle ilgili ise aile hekimlikleri bu durumun aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturabileceğini söylerken aşı yapıldıktan sonra verilen 15 dakika bekletme uyarısının kaldırılmasıyla vatandaşların merkezlerde oluşan kaosun içinde kalabileceği ve bu durumunda sıkıntılar çıkarabileceğini belirtiyorlar.

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 11:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aşı RandevuMhrs Aşı RandevusuNasıl AlınırAşı Randevusu AlmaMHRS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık, koronavirüsten korumayan maskeleri tek ifşa ederek satışını yasakladı!
Bakanlık, koronavirüsten korumayan maskeleri tek ifşa ederek satışını yasakladı!
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
D vitamininin koronovirüs üzerindeki büyük etkisi! D vitamini mucizesi saçıyor!
D vitamininin koronovirüs üzerindeki büyük etkisi! D vitamini mucizesi saçıyor!
B12 eksikliğini gideren besinler! Hangi bitki B12 eksikliğine iyi geliyor?
B12 eksikliğini gideren besinler! Hangi bitki B12 eksikliğine iyi geliyor?
KKTC'de yasaklar uzatıldı!
KKTC'de yasaklar uzatıldı!
Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS sisteminden randevu alma
Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS sisteminden randevu alma

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi yeni sezonda devam ediyor mu?
Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş düşürmek için doğal yöntemler
Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
15 Şubat yüz yüze eğitimin ile köy okullarında uygulanacak kurallar
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Şubat 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri
CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı neden kapatıldı, açılacak mı?
Maraşlı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Maraşlı dizisi reytingleri
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
BluTV ücretsiz premium hesaplar!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.