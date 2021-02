MHRS aşı randevu sisteminde aşı sırası her 5 dakikada 1'e çekildi

Tüm Türkiye genelinde salgınla mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları devam ederken bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişinin aşılandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, aşı çalışmalarına hız kazandırmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alınan randevu sıralarında değişikliğe gitmeye karar verdi.

Yapılan değişiklikte ise koronavirüs aşısı için daha öncesinde her 10 dakikada 1 açılan MHRS sisteminin öğleden sonraları için her 5 dakikada 1'e kişiye verilmesine karar verdi. Böylelikle vatandaşlar aşı sıralarını öğleden önce her 10 dakikada 1, öğleden sonraki saatler için de her 5 dakikada 1 kişi olarak alabilecekler.

Kovid-19 aşı sırası için yapılan bu değişiklikle ilgili ise aile hekimlikleri bu durumun aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturabileceğini söylerken aşı yapıldıktan sonra verilen 15 dakika bekletme uyarısının kaldırılmasıyla vatandaşların merkezlerde oluşan kaosun içinde kalabileceği ve bu durumunda sıkıntılar çıkarabileceğini belirtiyorlar.