MHRS ALO 182 neden aranmıyor, neden sürekli meşgul çalıyor?

Sağlık Bakanlığı’nın Alo 182 hattı olan MHRS sisteminin son günlerde sürekli meşgul çalması ve hattın düşmemesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Aşı ve hastane randevularının alındığı Alo 182 MHRS hattında yaşanan sorunlar merak edilmeye devam ediyor.

Yaşanan sorunlar sonrasında pek çok kişi Alo 182 neden aranmıyor? Sorusunu araştırırken Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili açıklama geldi.

Alo 182 neden aranmıyor?

Koronavirüs salgınında vatandaşların en fazla kullandığı sistem olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi yaşanan yoğunluk nedeniyle çağrı merkezinde tüm aramalara yanıt verilemiyor. Özellikle 2. Doz aşılamanın başlaması ile merak edilen soruları ve aşı randevusu almak isteyen vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Alo 182 hattına bağlanılamaması vatandaşlar tarafından şikayet ediliyor.

MHRS’den açıklama

Yaşanan sorunlar sonrasında MHRS sisteminden bir duyuru yayınlandı. Duyuruda;

‘Merhaba. Bazı dönemlerde vatandaşlarımızın ALO182'ye olan fazla talebi sebebiyle yoğunluk yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda http://mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından kolayca üyelik oluşturup aynı randevu bilgilerine ulaşabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.’ Açıklaması yapıldı.

MHRS randevu alma işlemleri

MHRS randevu alımları için Alo 182 hattı, MHRS intenet sitesi ve MHRS mobil uygulaması kullanılmaktadır.

Randevuyu almak isteyen pek çok kişi Alo 182 hattını kullanmaktadır ve son günlerde aşılama nedeniyle sistemde yoğunluk yaşanmaktadır. MHRS intenet sitesi üzerinden randevu alabilmek için sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘randevu al’ sekmesine gidilmeli ve ‘üye ol’ seçeneği seçilerek sisteme üye olunması gerekmektedir.

MHRS mobil uygulamalarında ise İOS ve Android marketleri üzerinden uygulama indirilmeli ve kimlik bilgileri ile sisteme giriş yapıldıktan sonra randevu alınabilmektedir.