İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

MHRS 182 neden aranmıyor?

Hastane randevusu almak içi 182 çağrı merkezini arayan vatandaşlar, operatöre ulaşamıyor. İçeriğimizde MHRS 182 neden aranmıyor sorusuna yanıt verdik.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:19
MHRS 182 neden aranmıyor?
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte hastanelerden randevu almak oldukça basit bir hale geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi, kısa adıyla MHRS ile istediğiniz bölgedeki hastaneden ve talep ettiğiniz hekimden randevu alabilirsiniz. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabileceğiniz gibi ALO 182 hattını arayarak da randevu talebinizi iletebilirsiniz.

MHRS 182 neden aranmıyor?

İntenet sitesinin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak hastane, aile hekimi ya da Covid-19 aşısı için randevu talebi oluşturabilirsiniz. Ancak 182 çağrı merkezinde operatörlere yoğun bir şekilde telefon gelmesiyle bazen hat düşmekte ya da telefona bakacak müsait bir operatör bulunmamaktadır. Bunun için 182'yi daha sonra tekrar arayabilir ya da randevunuzu intenet üzerinden alabilirsiniz.

Mhrs hastane randevusu nasıl alınır?

Yukarıda da belirtildiği gibi MHRS'nin intenet sitesi üzerinden ve ALO 182 hattından dakikalar içerisinde hastane randevusu alınabilmektedir. İntenet üzerinden randevu almak için öncelikle https://www.mhrs.gov.tr adresine girmeli, T.C. kimlik numaranız ve kimlik bilgileriniz ile sisteme üye olmalısınız. Sonrasında belirleyeceğiniz şifre ile sisteme giriş yaparak istediğiniz hastaneyi, kliniği, hekimi ve randevu saatini seçebilirsiniz. 

MHRS RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MHRS182HastaneRandevu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına ikinci doz, 70 yaş üstüne ilk doz aşı uygulamasına başlandı!
Sağlık çalışanlarına ikinci doz, 70 yaş üstüne ilk doz aşı uygulamasına başlandı!
Covid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı!
Covid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı!
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs semptomlarına yeni bulgular eklendi!
Koronavirüs semptomlarına yeni bulgular eklendi!
Çift maske kullanımı ne kadar etkili? ABD'de yayınlanan raporlar herkesin dilinde!
Çift maske kullanımı ne kadar etkili? ABD'de yayınlanan raporlar herkesin dilinde!
Bakan Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu sona erdi, İşte alınan kararlar!
Bakan Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu sona erdi, İşte alınan kararlar!

Popüler Haberler

13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Tulpar kar fırtınası nerelerde etkili olacak, nedir? İstanbul'da Cumartesi kar yağışı olacak mı?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı kimdir, kaç yaşında nereli?
e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ve aşı takvimi
Receb ayının 15. günü ibadetleri nelerdir?
14 Şubat Sevgililer günü hediye fikirleri ve Sevgililer günü mesajları ve sözleri
A Spor'da bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Perşembe A Spor yayın akışı
2021 1. Cemre nereye, ne zaman, hangi tarihte düşecek?
MHRS 182 neden aranmıyor?
Maçlar seyircisiz oynanacak maç bilet paraları ne olacak? Maç bileti alanlar bilet paralarını ne zaman iade alacaklar?
2021 lgs,mtsas,aöl,bursluluk sınavları ne zaman? MEB 2021 sınav takvimi!
Gençlik Ve Spor Bakanlığı 515 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2019 Perşembe - Gündelik Hayatınıza Astrolojik Falınızın Etkisi
Süperlig'de Puan Durumu ne? Küme Düşen Takımlar Belli Oldu Mu? Erzurumspor Lig'den Düştü mü?
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Bahar Candan Doya Doya Moda’da neden yok, elendi mi?
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
Karınca kovmak için kullanılan yöntemler
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
2021 Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen tercih başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.