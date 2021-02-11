Gelişen teknoloji ile birlikte hastanelerden randevu almak oldukça basit bir hale geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi, kısa adıyla MHRS ile istediğiniz bölgedeki hastaneden ve talep ettiğiniz hekimden randevu alabilirsiniz. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabileceğiniz gibi ALO 182 hattını arayarak da randevu talebinizi iletebilirsiniz.

MHRS 182 neden aranmıyor?

İntenet sitesinin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak hastane, aile hekimi ya da Covid-19 aşısı için randevu talebi oluşturabilirsiniz. Ancak 182 çağrı merkezinde operatörlere yoğun bir şekilde telefon gelmesiyle bazen hat düşmekte ya da telefona bakacak müsait bir operatör bulunmamaktadır. Bunun için 182'yi daha sonra tekrar arayabilir ya da randevunuzu intenet üzerinden alabilirsiniz.

Mhrs hastane randevusu nasıl alınır?

Yukarıda da belirtildiği gibi MHRS'nin intenet sitesi üzerinden ve ALO 182 hattından dakikalar içerisinde hastane randevusu alınabilmektedir. İntenet üzerinden randevu almak için öncelikle https://www.mhrs.gov.tr adresine girmeli, T.C. kimlik numaranız ve kimlik bilgileriniz ile sisteme üye olmalısınız. Sonrasında belirleyeceğiniz şifre ile sisteme giriş yaparak istediğiniz hastaneyi, kliniği, hekimi ve randevu saatini seçebilirsiniz.

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