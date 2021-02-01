Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!

Soruşturma açıldı

Toros Devletsi’ndeyla ilgili yaşanan skandal bundan tam bir hafta önce meydana gelmişti. Ankara’dan kısa bir zaman öncesinde sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi’ne iletilenün ilkaşıları görevde olan personellere yeterli olmayınca sayım gerçekleştirildi. Aşı olan tüm personellerin barkod incelemesinin tamamlanması sonrasındadoz aşınınolduğu belirlendi.

Yaşanan gelişmenin ardından kayıp olan aşılara ilişkin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırmanın sonrasında 24 doz aşının kayıp olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle de soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.