Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:17
Toros Devlet Hastane
si’nde aşı
yla ilgili yaşanan skandal bundan tam bir hafta önce meydana gelmişti. Ankara’dan kısa bir zaman öncesinde sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi’ne iletilen Koronavirüs
ün ilk doz
aşıları görevde olan personellere yeterli olmayınca sayım gerçekleştirildi. Aşı olan tüm personellerin barkod incelemesinin tamamlanması sonrasında 24
doz aşının kayıp
olduğu belirlendi.
Soruşturma açıldı
Yaşanan gelişmenin ardından kayıp olan aşılara ilişkin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırmanın sonrasında 24 doz aşının kayıp olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle de soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 01.02.2021 21:17
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