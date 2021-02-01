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Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!

Mersin Devlet Hastanesi’nde görevli olan personeller için gönderilen ilk parti koronavirüs aşılarında yapılan sayım sonrasında 24 tane kaybın olduğu gözlemlendi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:17
Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!
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Toros Devlet Hastanesi’nde aşıyla ilgili yaşanan skandal bundan tam bir hafta önce meydana gelmişti. Ankara’dan kısa bir zaman öncesinde sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi’ne iletilen Koronavirüsün ilk doz aşıları görevde olan personellere yeterli olmayınca sayım gerçekleştirildi. Aşı olan tüm personellerin barkod incelemesinin tamamlanması sonrasında 24 doz aşının kayıp olduğu belirlendi.

Soruşturma açıldı

Yaşanan gelişmenin ardından kayıp olan aşılara ilişkin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırmanın sonrasında 24 doz aşının kayıp olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle de soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:17
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MersinKoronavirüsAşı24DozKayıpHastane
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