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Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?

Menenjit gençlerde,orta yaşlılarda ve bebeklerde görülebilmektedir.Beyin açısından çok tehlikeli bir hastalık olan Menenjit,pek çok belirti ile kendisini gösterir. Özellikle bebekler açısından çok tehlikeli olan menenjitin hangi belirtileri gösterdiği araştırılmaktadır. Menenjit belirtileri nelerdir,nasıl tedavi edilir? Bu haberimizde Menenjit belirtileri ve nasıl tedavi edildiğini sizler için derledik. İşte menenjit belirtileri ve tedavisi...

17 Aralık 2021 Cuma 07:29
Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?
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Menenjit rahatsızlığı bazı insanlarda görülebilmektedir. Menenjit rahatsızlığının belirtileri araştırılmaktadır. Menenjit belirtileri nelerdir? Ayrıc menenjit rahatsızlığının tedavisi de merak ediliyor. Menenjit nasıl tedavi ediliyor?

Menenjit rahatsızlığı

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen zar olan meninkslerin iltihaplanmasının neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık, bebekleri, çocukları ve gençleri etkileyen birçok semptom gösterir.

Menenjit kendi kendine iyileşen bir hastalık olabilse de hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilen ciddi bir hastalık da olabilir. Menenjit özellikle bebeklik döneminde çok tehlikeli bir durumdur.Menenjit teşhisi için öncelikle belirtileri dikkatlice kontrol etmelisiniz. Menenjit, birden fazla semptomu olan bir hastalıktır. Bir veya daha fazla semptom ortaya çıktığında derhal bir uzmandan yardım almalısınız.Menenjit gelişiminin birçok nedeni vardır. En önemli etken menenjit virüsü olarak gösterilebilir. O halde bakteri ve parazitler de menenjite neden olan etkenlerden biridir.

Yetişkin bir insanda menenjit belirtileri şu şekildedir;

Baş ağrısı

Kusma

Yüksek ateş

Ensede sertlik

Uyku eğilimi

Konsantrasyon zorluğu

Havale geçirme

Titreme

Hızlı soluk alıp verme

Eklem ve kas ağrıları

Parlak ışığa bakamama

Bilinç bulanıklığı

Deri döküntüsü

  • Çocuklarda ise menenjit belirtisi şu şekilde  görülmektedir;

Yüksek ateş

Sürekli ağlama

Hareketlerde yavaşlık

Uykuya eğilim

Beslenmeme

Bıngıldakta kabarıklık

Bebeğin vücudunda ve boynunda sertlik

Menenjit nedenleri

Pnömokoklar : Küçük çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın bir menenjit nedeni. Bu mikroorganizmanın orta kulak enfeksiyonlarına, sinüzite ve zatürreye neden olduğu da bilinmektedir. Pnömokok menenjiti aşı ile tedavi edilebilir.

Meningokoklar : menenjitin en yaygın nedenlerinden biridir. Çocuklarda ve yetişkinlerde sık görülür. Bu bakteri üst solunum yolundan beyne girerek menenjite neden olur.

Listeria: Bu bakteri türü peynir, sosisli sandviç ve diğer yiyecekler yoluyla yayılır ve menenjite neden olur. Yenidoğanlarda, hamile kadınlarda ve yaşlılarda sık görülür. Hamilelik sırasında menenjit, anne kanındaki bebek için ölümcül olabilir.

Menenjit tanısı

Menenjit tanısı koymak için bir veya daha fazla semptomun mevcut olması gerekir. Semptomatik hastalar hastaneye yatırılarak beyin ve omurilik sıvısı alındı. Bu işlem bel omurları arasındaki omurlar arasında ince iğneler yardımıyla sağlanır.

Toplanan sıvının test edilmesi sonucunda net bir teşhis konulabilir. Menenjitin beyin hasarına neden olup olmadığını anlamak için bilgisayarlı tomografi gereklidir. Bakteriyel menenjit antibiyotiklerle tedavi edilir. Menenjit birçok komplikasyona neden olabilir. Menenjit oldukça zahmetli bir hastalıktır ve hastada kalıcı hasarlara neden olabilir.

Menenjit için ne zaman doktora gitmek gerekir?

Menenjit semptomları olan bir kişide yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, boyun tutulması, kafa karışıklığı gibi semptomlar gelişirse derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Bakteriyel menenjit durumunda hemen antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Başlanmadığı takdirde , hastalık kaçınılmaz olarak ölüme yol açacaktır.

Menenjit bulaşıcı bir hastalıktır. En basit bulaşma yolları öksürmek, hapşırmak, öpmek ve sıradan nesneleri kullanmak olabilir. Menenjite neden olan virüsler ve bakteriler bu kanallar aracılığıyla kolaylıkla başkalarına bulaşır.Menenjit en çok 1 yaşın altındaki bebeklerde, 16 ila 25 yaş arasındaki gençlerde ve 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Çocukluk çağının en tehlikeli hastalıklarından biri olduğu kanıtlanabilir.


Son Güncelleme: 17.12.2021 07:29
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