Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?

Tedavi süreci zorlukları barındıran meme kanseri dünyada en çok görülen kanser hastalığı türlerinden biridir. Kadınları daha çok etkileyen hastalıkta erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Hastalığın belirtilerini gören kişiler doğruca doktora başvurmalıdır.

Sadece kadınların yakalanmadığı kanser türü olan meme kanseri, yalnızca kadınları etkiler gibi bir yanlış bilgi bulunmaktadır. Meme kanseri çoğunlukla kadınlarda gözlemlenmesine karşı erkeklerde de görülebilmektedir. Bu yüzden en az kadınlar kadar erkeklerin de bu hastalığa karşı bilinçli olması gerekmektedir.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri genelde kadınlarda görülen bir kanser türüdür. Bu hastalıkta memede bulunan süt kanallarında kanser hücreleri oluşur ve çoğalmaya başlar. Kötü huylu hücreler çok fazla belirti göstermez ve sonradan ortaya çıkar.

İlk başlarda oldukça yavaş gelişim gösteren meme kanseri, hastalığın ilerleme sürecini uzun gösterse de bir süre sonra oldukça hızlı gelişim göstererek diğer organlara da sıçrayabilmektedir. Hastalık konusunda dikkatli olunmalı ve erken teşhis ile tedaviye başlanmalıdır.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

İlk oluşumunda hiçbir belirti göstermeyen meme kanseri hastalığı ilerleyen süreçte kişilerin vücudunda hızla yayılma eğilimi göstermektedir. Hastalığın vücutta gösterdiği belirtiler ise şu şekildedir:

Göğüs veya koltuk altında oluşan şişlik

Memeden akıntı olması

Meme ucunda şekil bozukluğu ve renk değişikliği

Meme ucunda yaşanan egzama ve deri soyulması

Meme ucunda yara oluşumu

Kilo verme

Memede oluşan ağrı

Çabuk yorulma, bitkinlik

Meme kanserinin nedenleri nelerdir?

Obezite

İleri yaş

Alkol ve sigara tüketimi

Meyve ve sebze tüketiminin azlığı

Radyasyona maruz kalma

Erken yaşta adet görmeye başlamış olma

Yetersiz fiziksel aktivite ve spor

Kanserojen besinlerin yaygın tüketimi

Meme kanseri çeşitleri nelerdir?

Meme kanseri genellikle genetiktir. Ailede bulunan büyüklerde meme kanseri hastalığına yakalanan kişilerin olması diğer aile üyelerini riskli gruba sokmaktadır. Ayrıca meme kanserinde bir diğer etken ise çevredir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık hakkında yapılan açıklamada meme kanserinin nedenleri açıkça belirtilmiştir. Bu nedenler ise şöyle:

Meme kanseri hastalığı insanlarda iki şekilde görülmektedir. Bu iki şekilden hangisinin insanda bulunduğunu öğrenmek için doktor tarafından hastalığın kontrol edilmesi gerekir. Bu şekilde kontrole giden kişiler hastalık çeşitlerini ve hastalıklarının hangi evrede olduğunu kolayca öğrenebilirler. İki çeşit olan meme kanserleri şöyledir:

Lobüler Karsinom: Memenin loplarında oluşan kanser hücrelerinin yayılması sonucu oluşan meme kanseri türüdür.

Duktal Karrsinom: Bu meme kanseri türü memede bulunan süt kanallarında oluşan kanser hücreleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Sadece süt kanalında kanser hücresi bulunmasında hastalığa Duktal Karsinom adı verilirken, kanser hücrelerinin süt kanalı dışında da gözlemlenmesi halinde hastalığı Invaziv denen yayılmacı adı da verilmektedir.

Meme kanseri teşhisi nasıl konur?

Meme kanseri insan vücudunda iki çeşitte görülmektedir. Yukarıda bahsedilen belirtilerden birini taşıyan kişiler doktora başvurmalıdır. Doktor tarafından muayene edilen kişilerin kanser olup olmadıkları doktor tarafından ortaya çıkmaktadır. Ancak sonucun garanti olmasını isteyen doktorlar bazı süreçlere insanları sokarak hastalığın teşhisini garanti altına almaktadır. Bu durumlar ise şöyle:

Mamografi

Manyetik rezonans görüntüleme

Biyopsi

Ultrason

Bilgisayarlı tomografi

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanseri tanısı konulan kişiler gerekli süreçleri tamamladıktan sonra hastalıklarının evresine göre tedavi altına alınmaktadır. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren tedavi, hastalığı ileri düzeyde olan kişiler için cerrahi operasyona dönüşmektedir.

Meme kanseri olan kişilerin tedavileri şu şekilde olabilmektedir: