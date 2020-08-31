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Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?

Kanser hastalığının günümüzde en çok gözlemlendiği çeşidi meme kanseridir. Genellikle kadınlarda görülen meme kanseri hakkında herkes bilgi sahibi olmalı ve hastalığın belirtilerini bilmelidir.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
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Tedavi süreci zorlukları barındıran meme kanseri dünyada en çok görülen kanser hastalığı türlerinden biridir. Kadınları daha çok etkileyen hastalıkta erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Hastalığın belirtilerini gören kişiler doğruca doktora başvurmalıdır.

Sadece kadınların yakalanmadığı kanser türü olan meme kanseri, yalnızca kadınları etkiler gibi bir yanlış bilgi bulunmaktadır. Meme kanseri çoğunlukla kadınlarda gözlemlenmesine karşı erkeklerde de görülebilmektedir. Bu yüzden en az kadınlar kadar erkeklerin de bu hastalığa karşı bilinçli olması gerekmektedir.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri genelde kadınlarda görülen bir kanser türüdür. Bu hastalıkta memede bulunan süt kanallarında kanser hücreleri oluşur ve çoğalmaya başlar. Kötü huylu hücreler çok fazla belirti göstermez ve sonradan ortaya çıkar.

İlk başlarda oldukça yavaş gelişim gösteren meme kanseri, hastalığın ilerleme sürecini uzun gösterse de bir süre sonra oldukça hızlı gelişim göstererek diğer organlara da sıçrayabilmektedir. Hastalık konusunda dikkatli olunmalı ve erken teşhis ile tedaviye başlanmalıdır.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

İlk oluşumunda hiçbir belirti göstermeyen meme kanseri hastalığı ilerleyen süreçte kişilerin vücudunda hızla yayılma eğilimi göstermektedir. Hastalığın vücutta gösterdiği belirtiler ise şu şekildedir:

  • Göğüs veya koltuk altında oluşan şişlik
  • Memeden akıntı olması
  • Meme ucunda şekil bozukluğu ve renk değişikliği
  • Meme ucunda yaşanan egzama ve deri soyulması
  • Meme ucunda yara oluşumu
  • Kilo verme
  • Memede oluşan ağrı
  • Çabuk yorulma, bitkinlik

Meme kanserinin nedenleri nelerdir?


Meme kanseri genellikle genetiktir. Ailede bulunan büyüklerde meme kanseri hastalığına yakalanan kişilerin olması diğer aile üyelerini riskli gruba sokmaktadır. Ayrıca meme kanserinde bir diğer etken ise çevredir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık hakkında yapılan açıklamada meme kanserinin nedenleri açıkça belirtilmiştir. Bu nedenler ise şöyle:

  • Obezite
  • İleri yaş
  • Alkol ve sigara tüketimi
  • Meyve ve sebze tüketiminin azlığı
  • Radyasyona maruz kalma
  • Erken yaşta adet görmeye başlamış olma
  • Yetersiz fiziksel aktivite ve spor
  • Kanserojen besinlerin yaygın tüketimi

Meme kanseri çeşitleri nelerdir?

Meme kanseri hastalığı insanlarda iki şekilde görülmektedir. Bu iki şekilden hangisinin insanda bulunduğunu öğrenmek için doktor tarafından hastalığın kontrol edilmesi gerekir. Bu şekilde kontrole giden kişiler hastalık çeşitlerini ve hastalıklarının hangi evrede olduğunu kolayca öğrenebilirler. İki çeşit olan meme kanserleri şöyledir:

  • Lobüler Karsinom: Memenin loplarında oluşan kanser hücrelerinin yayılması sonucu oluşan meme kanseri türüdür.
  • Duktal Karrsinom: Bu meme kanseri türü memede bulunan süt kanallarında oluşan kanser hücreleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Sadece süt kanalında kanser hücresi bulunmasında hastalığa Duktal Karsinom adı verilirken, kanser hücrelerinin süt kanalı dışında da gözlemlenmesi halinde hastalığı Invaziv denen yayılmacı adı da verilmektedir.

Meme kanseri teşhisi nasıl konur?

Meme kanseri insan vücudunda iki çeşitte görülmektedir. Yukarıda bahsedilen belirtilerden birini taşıyan kişiler doktora başvurmalıdır. Doktor tarafından muayene edilen kişilerin kanser olup olmadıkları doktor tarafından ortaya çıkmaktadır. Ancak sonucun garanti olmasını isteyen doktorlar bazı süreçlere insanları sokarak hastalığın teşhisini garanti altına almaktadır. Bu durumlar ise şöyle:

  • Mamografi
  • Manyetik rezonans görüntüleme
  • Biyopsi
  • Ultrason
  • Bilgisayarlı tomografi

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanseri tanısı konulan kişiler gerekli süreçleri tamamladıktan sonra hastalıklarının evresine göre tedavi altına alınmaktadır. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren tedavi, hastalığı ileri düzeyde olan kişiler için cerrahi operasyona dönüşmektedir.

Meme kanseri olan kişilerin tedavileri şu şekilde olabilmektedir:

  • Kemoterapi: Meme kanseri olan kişiler genellikle kemoterapi tedavisi görür. Bu tedavi yönteminde kişilerin kanser hücreleri verilen ilaçlar ile yok edilmeye çalışılır.
  • Işın Tedavisi (Radyoterapi): insan vücudunda bulunan kanser hücreleri vücuda verilen ışın ile yok edilmeye çalışılır.
  • Cerrahi Operasyon: hastalığın ileri safhalarında başvurulan cerrahi operasyonlar ile, vücutta kanser hücresinin bulunduğu bölgeler ameliyat ile vücuttan çıkartılır. Bu şekilde insanların kanser hücrelerinden kurtulması sağlanır.
  • Hormonal Tedavi: Kanser hücrelerine yardımcı olan hormonlar tespit edilir ve bu hormonlara tedavi ile baskı uygulanır. Bu şekilde kanser hücrelerinin azalması hedeflenir.

 



Son Güncelleme: 31.08.2020 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriMeme Kanseri Belirtileri
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