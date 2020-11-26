Meme estetiği, göğüs büyütme ve küçültme emzirmeye engel olur mu?

Son yıllarda artan estetik operasyonları kadınların sağlığını nasıl etkiliyor konusunda birçok uzman yaşanabilecek sorunları anlatıyor. Yapılan estetik operasyonlarının çoğunluğu göğüs estetiği operasyonları olarak öne çıkıyor. Göğüs estetiğinin özellikle anne adayı olan kadınların bebeklerini emzirmede sorun yaşamalarına neden olabiliyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut meme operasyonlarının ciddi bir ameliyat olduğunun bilinmesi gerektiğini söylüyor. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Deneği tarafından hazırlanan verilerde estetik operasyonlarında en çok meme büyütme operasyonlarının yer aldığını 2018 yılında dünya genelinde 1 milyon 862 bin 506 kişinin bu operasyonları yaptırdığı görülüyor.

Dr. Çiğdem Demiroğlu kadınların meme büyütme, küçültme ve dikleştirme gibi operasyonlar için sıkça başvuru yaptıklarını ancak yapılan bu operasyonların bilinçli ve uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çekerken, yapılan operasyonlar sonrası sırt, boyun, bel ve duruş bozukluğu gibi sorunların ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Dr. Demiroğlu, doğum ve emzirme sürecinde yaşanan sorunlara da değinerek “Emzirme süreci bitip hormon etkisi ortadan kalkınca meme dokusu, tekrar küçülür ancak derisinin elastikiyet kabiliyeti yeterli olmadığı için deri adapte olamaz. Sonuç olarak sarkık bir meme görünümüne neden olur. Bu durumda sarkan meme başı ve meme dokusunun eski yerine taşınıp, fazla derinin çıkarılarak bu organa tekrar dik ve dolgun bir görünümün kazandırılması mümkün oluyor. Eğer gerekirse silikon protezlerle de destekleniyor. Tüm bu ameliyatların alanında uzman ve ehil ellerde yapılması başarıyı artırıyor.” İfadelerini kullandı.

Vücut yapısına uygun protez

Dr. Çiğdem Demiroğlu genç kadınların özellikle 20 ve 30’lu yaşlarda olanlara yönelik yapılan operasyonlarda silikon meme altın standart olarak kullanıldığını ve kadının göğüs kafes genişliği, meme hacmi, deri esnekliğinin dikkate alınarak protezlerin kullanılması gerektiğini ifade ederken, silikon protezlerin ister kas altında ya da üstünde olsun deri ile bir ilişkisinin olmadığı için bebek emzirmede bir sorun teşkil etmediği söylüyor.

Dolgu maddelerine dikkat

Dr. Çiğdem Demiroğlu, ameliyatsız olarak tarif edilen operasyonlar hakkında da konuşurken bu operasyonların kesinlikle sağlıklı olmadığını, memenin içerisinde yabancı bir maddenin enjekte edilmesinin doğru olmadığını ve orta uzun vadede akıntı, apseleşme, enfeksiyon gibi sorunların yaşanacağı ifade etti.