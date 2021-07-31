Meme Büyütme Estetiği - Dr. Erkin Önsal

Göğüslerin hacmini arttırmak ve istenilen boyutlara ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirilen memebüyütme estetikleri günümüzde en sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında yer alır. Tercih edilen implantlar göğüs üzerinde belirlenen noktalardan yerleştirilerek operasyon süreci tamamlanır. Güzel ve dolgun göğüslere sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği başarılı bir operasyon olup sürecin mutlaka muayene olunarak başlatılması önem taşır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Göğüs büyütme estetikleri sağlık açısından zorunlu olmayan estetik operasyonlardır. Tamamen kişinin kendi isteğine bağlı olan operasyon genellikle küçük memelerde, gebelik sonrası oluşan sarkmalarda, kanser gibi çeşitli durumlar sonrası meme kaybı yaşanması durumlarında tercih edilen bir operasyondur. Orantılı olan memelere sahip olmak isteyen herkesin tercih ettiği estetik bir uygulamadır. Sağlık açısından risk oluşturmadığından dolayı meme büyütme estetik olarak uygulanabilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme ameliyatlarında genel olarak implantlar, yağ dokusu ve kök hücreler kullanılan yöntemler tercih edilir. İmplantların farklı birçok çeşidi bulunmakla birlikte yöntemler uzman hekimler tarafından hastanın uygunluğuna göre belirlenir.

Meme Büyütme Nasıl Yapılır?

Küçük göğüslere sahip olan ya da göğüslerinin sarkmasından şikâyetçi olan kişilerin tercih ettiği meme büyütme estetikleri cerrahi işlemlerdir. Tek bir kesi açılarak uygulanan estetik operasyonda silikon implantların yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Kişi bu süreç boyunca herhangi bir acı ya da ağrı hissi yaşamadan konforlu bir şekilde istediği boyutlarda göğüslere kavuşabilir. Meme protezini hangi boyutlarda olduğunu uzman hekimler karar verir ve hastaların beklentileri doğrultusunda ayarlama yapılabilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Memelerin büyük olmasından memnun olmayan kişilerin tercih ettiği meme küçültme estetik operasyonları günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Operasyon öncesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için muayene olunarak tetkiklerin yapılması önem taşır. Mamografi ve meme ultrasonu yapılan ön hazırlık aşamalarıdır.

Her operasyonda olduğu gibi sigara kullanımının bırakılması, kan sulandırıcı ya da herhangi bir ilaç kullanımı mevcutsa kesilmesi iyileşme sürecinin hızlanması açısından önem taşır. Meme küçültme öncesinde ve sonrasında cerrahlar tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak hastaların kurallara uyması operasyonun başarılı geçmesini sağlar.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Memelerin küçültülmesi için uygun olan yöntemlerle gerçekleştirilen operasyon sonrasında mutlaka bir gece hastanede gözlem altında olunması önemlidir. Meme küçültme sonrasında mutlaka bandajların alınması ve kontrollerin yapılması için uzman hekim kontrolü aksatılmamalıdır. İyileşme ve göğüslerdeki toparlanma sürecinin hızlanması için uzman hekimlerin önerdiği süre kadar sporcu sutyeni kullanılması ve 1 ay süreyle egzersizden uzak durulması gereklidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Göğüslerin yeni bir form kazanmasını sağlamak ve göğüslerin kaldırılmasına yardımcı olmak için meme dikleştirme operasyonu tercih edilir. Memelerin dikleşmesini sağlamak için uygulanan operasyon hastanın uygunluğuna göre lolipop ya da t şeklinde kesilerin olduğu yöntemlerle uygulanabilir. Göğüste sarkmaya neden olan deri çıkarılıp göğüsün dik bir konum alması için gerçekleştirilen operasyon sonrasında göğüsler birkaç ay toparlanmaya devam eder.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüslerin sarktığını ve hacmini kaybettiğini düşünen kişilerin tercih ettiği meme dikleştirmegünümüzde sıklıkla uygulanır. Memelerin toparlanmasını ve dik bir konuma gelmesini sağlayan meme dikleştirme operasyonu için göğüsleri sarkan, dik bir konumda olmasını isteyen, kilo alıp vermeler sonrasında hacim kayıpları, cildinde ve meme başında gevşeme görülen kişiler uygun kişilerdir.

Bazı durumlarsa orantısız olması yani biri diğerinden sarkık ya da gevşek bir konumda ise memeler için dikleştirme operasyonu uygulanması doğru olacaktır. Başarılı bir meme dikleştirme işlemi geçirilmesi için beklentilerin doğru aktarılması önemlidir.