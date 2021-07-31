İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Meme Büyütme Estetiği  - Dr. Erkin Önsal

Göğüslerin hacmini arttırmak ve istenilen boyutlara ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirilen memebüyütme estetikleri günümüzde en sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında yer alır. Tercih edilen implantlar göğüs üzerinde belirlenen noktalardan yerleştirilerek operasyon süreci tamamlanır. Güzel ve dolgun göğüslere sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği başarılı bir operasyon olup sürecin mutlaka muayene olunarak başlatılması önem taşır.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:39
Meme Büyütme Estetiği  - Dr. Erkin Önsal
Takip Et:

Meme Büyütme Estetiği  - Dr. Erkin Önsal

Göğüslerin hacmini arttırmak ve istenilen boyutlara ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirilen memebüyütme estetikleri günümüzde en sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında yer alır. Tercih edilen implantlar göğüs üzerinde belirlenen noktalardan yerleştirilerek operasyon süreci tamamlanır. Güzel ve dolgun göğüslere sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği başarılı bir operasyon olup sürecin mutlaka muayene olunarak başlatılması önem taşır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Göğüs büyütme estetikleri sağlık açısından zorunlu olmayan estetik operasyonlardır. Tamamen kişinin kendi isteğine bağlı olan operasyon genellikle küçük memelerde, gebelik sonrası oluşan sarkmalarda, kanser gibi çeşitli durumlar sonrası meme kaybı yaşanması durumlarında tercih edilen bir operasyondur. Orantılı olan memelere sahip olmak isteyen herkesin tercih ettiği estetik bir uygulamadır. Sağlık açısından risk oluşturmadığından dolayı meme büyütme estetik olarak uygulanabilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme ameliyatlarında genel olarak implantlar, yağ dokusu ve kök hücreler kullanılan yöntemler tercih edilir. İmplantların farklı birçok çeşidi bulunmakla birlikte yöntemler uzman hekimler tarafından hastanın uygunluğuna göre belirlenir.

Meme Büyütme Nasıl Yapılır?

Küçük göğüslere sahip olan ya da göğüslerinin sarkmasından şikâyetçi olan kişilerin tercih ettiği meme büyütme estetikleri cerrahi işlemlerdir. Tek bir kesi açılarak uygulanan estetik operasyonda silikon implantların yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Kişi bu süreç boyunca herhangi bir acı ya da ağrı hissi yaşamadan konforlu bir şekilde istediği boyutlarda göğüslere kavuşabilir. Meme protezini hangi boyutlarda olduğunu uzman hekimler karar verir ve hastaların beklentileri doğrultusunda ayarlama yapılabilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Memelerin büyük olmasından memnun olmayan kişilerin tercih ettiği meme küçültme estetik operasyonları günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Operasyon öncesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için muayene olunarak tetkiklerin yapılması önem taşır. Mamografi ve meme ultrasonu yapılan ön hazırlık aşamalarıdır.

Her operasyonda olduğu gibi sigara kullanımının bırakılması, kan sulandırıcı ya da herhangi bir ilaç kullanımı mevcutsa kesilmesi iyileşme sürecinin hızlanması açısından önem taşır. Meme küçültme öncesinde ve sonrasında cerrahlar tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak hastaların kurallara uyması operasyonun başarılı geçmesini sağlar.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Memelerin küçültülmesi için uygun olan yöntemlerle gerçekleştirilen operasyon sonrasında mutlaka bir gece hastanede gözlem altında olunması önemlidir. Meme küçültme sonrasında mutlaka bandajların alınması ve kontrollerin yapılması için uzman hekim kontrolü aksatılmamalıdır. İyileşme ve göğüslerdeki toparlanma sürecinin hızlanması için uzman hekimlerin önerdiği süre kadar sporcu sutyeni kullanılması ve 1 ay süreyle egzersizden uzak durulması gereklidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Göğüslerin yeni bir form kazanmasını sağlamak ve göğüslerin kaldırılmasına yardımcı olmak için meme dikleştirme operasyonu tercih edilir. Memelerin dikleşmesini sağlamak için uygulanan operasyon hastanın uygunluğuna göre lolipop ya da t şeklinde kesilerin olduğu yöntemlerle uygulanabilir. Göğüste sarkmaya neden olan deri çıkarılıp göğüsün dik bir konum alması için gerçekleştirilen operasyon sonrasında göğüsler birkaç ay toparlanmaya devam eder.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüslerin sarktığını ve hacmini kaybettiğini düşünen kişilerin tercih ettiği meme dikleştirmegünümüzde sıklıkla uygulanır. Memelerin toparlanmasını ve dik bir konuma gelmesini sağlayan meme dikleştirme operasyonu için göğüsleri sarkan, dik bir konumda olmasını isteyen, kilo alıp vermeler sonrasında hacim kayıpları, cildinde ve meme başında gevşeme görülen kişiler uygun kişilerdir.

Bazı durumlarsa orantısız olması yani biri diğerinden sarkık ya da gevşek bir konumda ise memeler için dikleştirme operasyonu uygulanması doğru olacaktır. Başarılı bir meme dikleştirme işlemi geçirilmesi için beklentilerin doğru aktarılması önemlidir.


Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Meme Büyütme Estetiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 31 Temmuz 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.